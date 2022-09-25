港姐︱林俊賢女兒林鈺洧摘后冠　梁超怡成雙料季軍

《2022香港小姐競選決賽》終於揭盅，芳齡27歲、林俊賢女兒林鈺洧狀態大勇，全晚表現出色，最後奪得冠軍。亞軍則是許子萱，季軍由梁超怡奪得，兼奪最上鏡小姐。不過林鈺洧在加冕不慎露底，引起不少網民討論。

港姐冠軍林鈺洧在封后一刻面露驚訝表情，並反問是否自己，她受訪時坦言對得獎感驚訝:「因為我唔係好滿意自己今晚表現，可能我對自己要求比較高同苛刻，未達到自己預期標準，尤其係問答環節，時間上控制得唔好。（點解爸爸今晚冇嚟現場？）三星期前攞到飛嘅時候，曾經問過爸爸會唔會來港支持我，佢喺內地工作，佢話唔想隔離，所以冇嚟。（爸爸表態話唔支持你參選喎！）算係剝咗佢棚牙，5月中通知爸爸我想參選，佢同我講唔好玩呢啲嘢。（依家最想做乜？）瞓番一覺好，因為以前冇乜參加過大型比賽，今次算第二次，雖然有個好美好回憶，但都好攰，所以想瞓覺好。（諗住入行？）持開放態度，但最想做係慈善事業。」

亞軍許子萱兼奪得「國際親善大使」及「生態保育大使獎」，成為「三料港姐」。當她得悉獲亞軍時臉色一沉即展出尷尬笑容，明顯失去了眼神的光采，看似不甘失落冠軍寶座而感到不開心，一度黑面。網民直指她露出了真性情。雖然失落后冠，事後她受訪時表示未為此失望，更說:「我返香港都冇抱好大期望，今次只係嚟體驗同玩下，有獎好開心，亦都戥冠軍林鈺洧開心，同時我獲得『國際親善大使』可以宣揚香港(覺得自己有咩做得唔好?)所有嘢都有進步空間(會唔會因為問答環節，畀志偉話擦鞋呢度做得唔好?)唔會，我對自己表現滿意，個問題係講鍾楚紅，我見到好開心，因為都有人話我似佢(之前同張光怡鬧不和嘅負面新聞影響賽果?)應該唔會，都係傳聞，我覺得係睇自己表現。」

港姐大熱梁超怡最終屈居季軍，事後她接受訪問時表示打入五強已很滿意，現時喜出望外，問到全晚最滿意那項演出時，她表示是行Catwalk，她謂:「因為條裙比較長，幸慶自己冇跌倒、有出醜。」她指現時最想吃東西，火煱、壽司、漢堡包都想吃，由美國返港的她被問到會否留港發展時，她謂:「要睇公司安排，自己對娛樂圈當然有興趣。」說到有紋身都奪獎，她謂:「相信都打破到魔咒，相當評判都會留意其他嘢！」

賽前大熱之一的邢慧敏於港姐決賽十強止步，問到有否失望時？她坦承對賽果感到少許失望：「不過大家都睇好我，好似好戥我失望咁，都要問番評判點解要淘汰我。（今晚表現有乜唔滿意地？）因為我之前做開模特兒，所以口才普通，今日喺台上冇乜機會用口才，所以我都唔知自己算乜。（有佳麗口才更差都入到五強喎！）呢啲係睇整體，評判都睇到我哋特質，之前見評判同佢哋相處，會見到佢哋某啲優勝地方。（之後會入娛樂圈發展定係做番模特兒？）都做咗好耐模特兒，都想試其他嘢，想擺脫花瓶嘅感覺。（因為受到之前負面新聞影響？）唔會，謠言止於智者。」

另外，臨完場時發生小意外，頒完所有獎項後，所有佳麗們再重返台上，其中（5）陳婉怡被紙炮擊中頭部，她即時蹲下來，再走回台中完成節目，完騷後她在後方坐下來休息，看似驚魂未定，工作人員紛紛上前慰問她，最後見她面帶笑容返回後台，相信並沒有大礙。