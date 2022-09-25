有碗話碗 性在乜都講

談情說性最緊要夠坦誠，慾求不滿千祈咪收收埋埋，正如未食飽就好應該要多碗飯一樣，否則兩性關係好易出問題！今日就同大家有碗話碗，由碗嘅英文「Bowl」入手，分享情慾世界中各種有趣話題！

Restraint Bowl 愉虐道具

講起「Bowl」，唔知大家仲記唔記有套愉虐電影叫《格雷的五十道色戒》？呢套戲喺外國掀起一股風潮，唔少男女都好奇地走去接觸各種愉虐道具，當中就有一款叫「Restraint Bowl」。照字面譯，即係拘束碗，但橫睇掂睇都唔似個碗，究竟係乜東東？查實係一款男士專用嘅愉虐道具，等於舊時男士用嘅貞操帶，分別在於佢僅用喺拘束兵器而唔畀佢硬直。不過有性學家表示，呢類壓制男士兵器抬頭嘅玩意千祈唔好長時間使用，否則有可能令海綿體受損。

Queens Bowl 新奇易玩

考吓你，知唔知「Queens Bowl」係乜嘢意思？咁樣問得你梗係同碗無關喇！查實係一招性愛體位，首先男女雙方對坐，男士要掔大對腳，畀女伴坐喺上面，女方則要將雙腿掛喺男士雙肩，靠腰部力量進行活塞動作。據性學家指出，好多男女因為玩厭咗傳教士式或推車仔，都會好想試吓唔同嘅體位，而「Queens Bowl」算係一招有趣得嚟又易掌握嘅玩法，有助男士兵器刺激女伴G點，好啱初嘗雲雨情嘅男女。

《Human Toilet Bowls》 重口味之作

有番咁上下年資嘅四仔迷，相信都會對呢套由Incredible Digital喺2008年推出嘅《Human Toilet Bowls》有啲印象，事關片廠搵咗人稱「巴西女王」嘅Monica Mattos壓陣，而且影片內容被視為重口味題材嘅經典，仲差啲成為禁片呢！話時話，Monica Mattos原本喺巴西表演脫衣舞，2004年透過朋友介紹登陸美國四仔界，一直演出重口味作品，完全冇底線，表現備受讚賞，仲喺2008年AVN頒獎禮上獲得最佳外國女脫星，人氣之勁真係唔講得笑。

同場加映：AV名物「姊妹丼」

食過日本菜嘅話，一定會見到「丼」呢個日文，意思係大碗咁解，最常見係「親子丼」，但原來喺日本AV界仲有所謂「姊妹丼」。呢個以哎吔姊妹為題材嘅AV名物系列有唔少佳作，當中又以片廠Celebrity之友喺2017年推出嘅《我與專一姐姐和自私細妹組成姊妹丼》最為經典，事關影片由波多野結衣同森澤佳奈攜手演出，前者有幾索就唔使多講，後者擁有一對33F巨乳，外形一啲都唔輸蝕。由於呢套話題作好賣得，片廠就喺同年用上原班陣容推出另一套作品《Nonstop Lesbian 2》，反應都相當唔錯。