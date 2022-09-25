港姐三甲起底︱冠軍林鈺洧有5個性伴侶鍾意持久力強

今屆港姐三甲出爐，藝人林俊賢女兒林鈺洧成功奪得港姐冠軍，許子萱奪亞軍、「翻版孫藝珍」梁超怡得季軍，佢哋立即被網民起底！冠軍林鈺洧出名身材出眾，不時都會喺社交網晒性感相派福利，盡騷Big爆身材，深受網民歡迎！曾亮相ViuTV節目《對號入座》同《鬼同妳上位》嘅佢，喺《對》節中大膽談性史，自稱有過5位性伴侶，仲大談自己性經驗，佢除了指遇過1位雙魚座嘅男仔，性愛持久時間只有0秒同3秒，令人好震驚！之後佢再大讚天蠍座嘅男士持久力驚人：「佢唔止靚仔，高大，喺床上有好多招式同持久，如果需要同天蠍座嘅男仔發生關係，係需要好大體力，佢會將你反嚟反去，翻天覆地咁，好暈，流晒汗。」佢因言論出位，被封為新一代性女！

佢又試過喺《鬼》同其餘女參加者以性感打扮探靈，挑戰膽量，當佢喺漆黑嘅房中同屋主「交流」時，突然一臉驚慌全身動彈不得，最後衝出房失控爆喊，事後有師傅指佢被鬼魂跟返屋企，為保安全要退出節目，不過佢之後在大爆退選內幕，稱自己不情願下退出兼好後悔。而佢又拍過開電視節目《使乜驚 大兩Gen》、ViuTV劇集《詭探前傳》及2017年電影《春嬌救志明》等。

許子萱被封「超級人氣美女」

亞軍許子萱來頭都好勁，出生於廣州嘅佢，表示仍未決定讀牛津定劍橋，更推出自傳甚有才華。佢12歲已經移民美國，性格自然玩得又大方，古銅色肌膚感覺非常陽光帶點混血的感覺。有指佢21歲時參加內地相睇節目《非誠勿擾》，更被封「超級人氣美女」，出台時表現得甚有自信，自信心爆棚。行路時擺幅勁大，佢曾在社交網解釋：「自信是最大的魅力，走姿代表的是一種人生態度。」可見佢對自己充滿無限信心。

梁超怡

而季軍梁超怡曾經喺美國參加選美比賽，仲奪得亞軍。曾經有唔少上鏡經驗嘅梁超怡，一定識得點樣子先係最靚，所以勇奪最上鏡小姐！童星出身嘅佢，早喺20年前早已有幕前演出經驗，6歲嘅佢飾演陳永仁（梁朝偉飾演）與阿May（蕭亞軒飾演）的女兒陳玥琪。佢喺戲中有兩幕演出，分別為阿May與陳永仁於街上相遇一幕，以及陳永仁下葬的結尾一幕。劇情中，阿May重遇陳永仁時，傭人帶剛放學的陳玥琪會合母親，因此遇到親父陳永仁，但阿May當時謊報了女兒嘅年紀，令陳永仁不知道眼前的陳玥琪為自己的親生女兒。