《Summer Girls》5強誕生︱張嘉欣Big爆泳衣　陳思穎開中門搶鏡

香港開電視特備節目《Summer Girls 2022》昨晚播出對撼港姐，經過多輪遊戲後，李雯、陳思穎、張嘉欣、張可盈與黃亦禧在14位參賽者中脫穎而出，成為5位最強人氣王！

由香港開電視舉辦的水着真人騷《Summer Girls 2022》圓滿結束，14位參賽者在陳思圻及張明偉領軍下經過連場激戰，先後以性感泳裝及高貴晚裝示人，公布賽果當日更安排她們共進晚餐，最後由李雯（Milky）、陳思穎（Michelle）、張嘉欣（Yanni）、張可盈（Bonnie）及黃亦禧（小影）膺最強人氣王！

節目開始，14位參賽者以泳裝上場，身材火辣的Michelle以中門大開的性感泳衣上陣，效果最震撼，多位參賽者都讚她吸睛。身材同樣逼爆的Yanni與葉俙賢（Amber）連泳衣都包不住，齊齊露波底。至於擔任星級嘉賓的李亦喬亦不輸蝕，穿比堅尼上裝晒3寸事業線。眾參賽者玩跳繩及用胸運水球，負責跳繩的Yanni上圍激蕩，上演「七級半地震」!14位參賽者由室外沙灘鬥到入室內，她們換上運動裝，先到健身室熱身，再到羽毛球場鬥波，還要玩瑜伽，可謂體能大挑戰。

安排參賽者拍節目

在談心事環節中，問到會否接受比自己年長20歲的男士？伍倩彤（Gillian）自爆前任男友年長20歲：「因為男人比女人遲熟10年，加上女仔都鍾意畀人照顧。」不過卓淑貞（Hannah慳妹）語出驚人，自言擔心年紀差距大，性慾難以配合。另外，問到若發現另一半約炮，會願諒對方還是復仇時﹖鍾曦南（南南）表示:「我唔識復仇，會畀次機會佢，我原諒佢係因為鍾意佢。」但Michelle揚言完全不能接受:「會做同樣事，佢派一頂帽畀我，我會派番十頂帽畀佢戴。」

節目中段時進行宣佈淘汰名單，將網上人氣Like數加上傳媒投票，有8位參賽者率先進入安全區，包括譚泳銚（Annabelle）、張可盈（Bonnie）、伍倩彤（Gillian）、陳思穎（Michelle）、李雯（Milky）、張嘉欣（Yanni）、黃亦禧（小影）及鍾曦南（南南），餘下6人通過玩遊戲爭取最後2席位，最後由葉俙賢（Amber）及張育玲（Kathy）成功晉級。最後馮靖茵（Baby梓）、Hannah慳妹、謝嘉雯（Carmen）及樂翊榆慘被淘汰，Baby梓得悉賽果後即場爆喊，其他參賽者紛紛上前安慰。而Gillian因確診新冠肺炎，缺席部分遊戲拍攝，但憑之前的亮眼表現仍能順利晉級。另外，所有參賽者稍後將被安排參與其他節目拍攝，繼續有曝光機會。

Amber被參賽者選為最討厭之人，因為爭最後2個席位時使出茅招獲勝，Amber對鏡頭喊爆並道歉表示:「講對唔住，我都唔想Hannah走。」最後入圍參賽者換上晚裝共進晚裝，期間Michelle獲老公及女兒拍片打氣，女兒叫她多擺靚甫士，相信她一定做得到，令Michelle大為感動。