【是日通勝】

農曆九月初一

壬寅年 己酉月 壬午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：晚上11時至1時、上午5時至7時、下午3時至5時

宜：捕捉、理髮、祭祀

忌：開渠、放水、入宅

幸運方向：坐南向北

幸運數字：19、25、36、47

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：謀事應全力以赴，可把霉運的影響減至最低。

金牛座：運勢強，向着目標不斷奮鬥，成功指日可待。

雙子座：盡快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

巨蟹座：謀事多阻滯，遇疑難要問清楚，勿自作聰明。

獅子座：事業受太多因素影響，等待收成期要有耐性。

處女座：愛情運上升，有心儀對象者是時候有所行動。

天秤座：逞強性格易惹麻煩，做任何事都要量力而為。

天蠍座：財運不錯，投資方面嘗到甜頭，宜見好就收。

人馬座：工作順利，即使有麻煩出現，仍能從容面對。

山羊座：好人有好報，宜趁順境時多幫助有需要的人。

水瓶座：運勢平穩，學懂感恩和知足，煩惱離你而去。

雙魚座：事業運最強，遇到任何問題都能應付自如。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 財運強

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，心態消極，工作表現受非議。

牛：投資運欠奉，勿信小道消息，避免破財。

虎：談笑風生，能跟不同人搭訕，話題不絕。

兔：心情欠佳，做事效率低，易遭別人排斥。

龍：財運上升，審慎投資，容易有意外收入。

蛇：易因家庭問題起衝突，有伴侶者要忍讓。

馬：事業運不穩，無論做甚麼都要醒醒定定。

羊：吉星高照，財源滾滾來，讓你喜出望外。

猴：待人接物要保持謙遜，宜聆聽別人意見。

雞：被棘手問題殺個措手不及，勿自亂陣腳。

狗：獲財神庇佑，吸金力超強，有利傾生意。

豬：貴人運強，遇到困難不妨向身邊人求助。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

自知者英，自勝者雄

出自隋代思想家王通的這句話，意指了解自己，戰勝自己，才是英雄。

本專欄經常提到《易經》五行跟我們有甚麼關係，所謂捉用神，就好似醫生幫你診症的重要一環，只要找到每個人的五行喜忌便可布局行事。

在五行中，金木水火土相生相剋，這套理論也影響日本，我曾見過當地有餐館推廣五行飲食，即所謂不時不食。一年有廿四節氣，一天有十二個時辰，每個節氣和時辰也存在不同的五行表列，舉例：8月立秋到9月7日當天轉為白露，秋意漸濃，也意味着燥氣更加流行，而秋屬金應肺金，白色東西屬金，換言之白色食材是當令之選，能潤燥，所以這時適宜吃梨、蘿蔔等。又例如每天下午3時至7時屬金，五行缺金的人利用這時間來進攻，就算不在大運中也會有收穫，是實證體會。雖然有好的風水屋，但沒有健康，前面有黃金取也沒用。在病毒流行的今天，寧可少吃，也要吃自然食物，避開有化肥農藥添加食物，保持清醒無為是難得之福報！

未病先防，有病防變，辨證辨病，邪從外來，病由內起。

註：十二時辰各自負責的臟腑為子時（膽）、丑時（肝）、寅時（肺）、卯時（大腸）、辰時（胃）、巳時（脾）、午時（心）、未時（小腸）、申時（膀胱）、酉時（腎）、戊時（心包）、亥時（三焦）