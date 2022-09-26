娛圈單打︱古仔俠客心　影壇有心人

古仔哭了，香港人心碎了。古天樂投放經年心血、出錢出力拍攝的大製作《明日戰記》票房登頂，上映一個月已衝破6,000萬元佳績，成為香港電影史上華語片10大票房第2位。想當日古仔在內地戲院宣傳《明》片時， 既有偷票房傳聞困擾，又被指口碑麻麻，一時感觸，即場落淚。這一哭，哭出了港女的母性，哭出了港男的柔情，大家扶老攜幼入場支持這位影壇有心人。

這些年，古天樂的好人好事多不勝數。對於有經濟困難或臥病在床的演藝界同行，他二話不說送上金錢支援；對於內地貧困山區兒童失學嚴重，他成立慈善基金廣建學校；對於港產片委靡不振，有潛質的劇本礙於沒有製作費而束之高閣，他慷慨出錢投資。甚至乎，2020年初疫情大爆發，全港一罩難求， 他不惜動員人力物力向全球搜購130萬個口罩派給基層。類似的美談不勝枚舉，以致內地都將古仔列為「絕對不能黑的藝人」，是唯一榜上有名的港星。

當然，每個人也有年少輕狂時。未入行前，古仔曾經誤入歧途，有過不光彩的過去， 但他從來沒有掩飾，反而直認不諱，更見浪子回頭金不換的可貴。出道初期，青靚白淨的外表不合當時潮流口味，他把心一橫，曬燈將自己變成一身朱古力色，陽光俊朗的臉孔使他紅透半邊天。全盛期的古仔究竟有多強大，從《單身男女》明明演花心渣男，但港女個個當正自己是高圓圓，為情歸吳彥祖的結局替古仔叫屈，已可見一斑。

現在的古仔年過五十，皮相或許不如從前，但他的俠客心、慈善心卻更勝從前。這也是他一直深得港人愛戴的原因。