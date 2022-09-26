東方日報C1：林鈺洧摘后冠　許子萱3料亞軍

《2022香港小姐競選決賽》昨晚假紅磡香港體育館舉行，「波霸港姐」林鈺洧擊敗大熱陳瑞菱成為出爐港姐冠軍，宣布一刻大感愕然，還反問賽果真偽，而亞軍則由學霸許子萱跑出，「紋身港姐」梁超怡就奪得季軍，而林鈺洧加冕期間不慎走光露底。

年度選美盛事昨晚舉行，此乃闊別12年後再度回歸紅館舞台，為配合今年港姐50周年之主題，舞台將歷年來的經典場景呈現。鑑於早前MIRROR演唱會發生嚴重事故，無綫總經理曾志偉昨午率領台前幕後數十人進行拜神儀式，祈求一切順行進行，而場內高空裝置亦受大眾關注，除有大型水晶吊燈外，舞台兩邊吊起了兩個大屏幕，但大屏幕下沒設觀眾席。

「醫生港姐」十強止步

今屆港姐是非不斷，19位佳麗昨晚收拾心情全程投入，最終由藝人林俊賢女兒林鈺洧奪冠，亞軍及季軍分別是許子萱及梁超怡，後者同時獲封「最上鏡小姐」，許子萱亦摘下「國際親善小姐」，加上之前的「生態保育大使獎」，連中三元。不過獲「友誼小姐」的邢慧敏、「醫生港姐」張光怡及陳瑞菱卻十強止步，令人意外。

一眾佳麗率先穿上高貴晚裝登場為賽事揭開序幕，期間展現舞姿擺甫士，惟大部分均表現生硬，當中徐麟如同機械人，到自我介紹環節，徐麟、王子蝶、陳銘鳳及張可欣均因廣東話發音欠佳而鬧出不少笑話，王子蝶指自己是很「令」（靚）的蝴蝶，張可欣的溫「卵」（暖）陽光令人印象深刻。許子萱與張光怡則乘機晒學歷，前者自爆獲牛津及劍橋取錄，惟她不甘平凡而選擇參選港姐；任職醫生的張光怡則指病人說她講中文時有英文口音，但她認為自己無論中文、英語及德語均有親和力。及後她們火速變身，以歷屆港姐經典晚裝再度亮相，被指貌似陳茵媺的徐麟，穿上當年陳茵媺參選的晚裝出場，笑指不少人認錯她是陳茵媺；因手術腹部留疤的陳瑞菱，穿了2014年冠軍邵珮詩的晚裝，表示2人身上均有印記。

徐麟丁子朗雞同鴨講

於泳裝問答環節，眾佳麗以三點式上陣，當中以陳瑞菱及林鈺洧最為吸睛，前者谷出「警鐘胸」搶Fo，而林鈺洧以紙扇遮臉時，令上圍更加成為焦點，名副其實「波霸港姐」；上圍縮水的徐麟因語言問題與司儀丁子朗「雞同鴨講」，更一度要求轉普通話重複問題，引來台下觀眾發笑。最後打入5強佳麗為徐麟、許子萱、林鈺洧、陳銘鳳及梁超怡，最終由林鈺洧艷壓群芳，被問到有甚麼得獎感言想向父親林俊賢說？她表示相信父親現在很驚喜，因當初對方不贊成她選港姐。

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