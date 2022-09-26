【心理測驗】精選「旅伴」　探索愛情迷霧

0+3！0+3！旅行一下子好像不是夢了，而一趟旅程是否開心，除了行程，最重要還是旅伴，若性格不合，真是分分鐘演變成反面的難忘回憶。都說旅行是感情的試金石，即使只是短短幾天，已經可以有很多相處問題，所以你所選擇的旅伴，已可以拆解出你的愛人要素，想知道適合自己的另一半需具備的性格？這道心理測驗你要立即玩一玩！

【問題】

你正準備去旅行，除了手機、護照及銀包等必需品外，你只可以帶多一樣物品隨行，以下5種物品中，你會選擇哪一種？

A.桌遊

B.急救包

C.公仔

D.耳機

E.旅遊書

【結果分析】

A.活力型愛人

個性活潑的你，天生害怕無聊且愛熱鬧，希望運用生活中的每一分每一秒，過得充實而有意義。每逢假日，你都喜歡約定親朋好友，聚會聊天、遊玩打卡，甚至勇於嘗試新事物，所以與你一樣充滿活力且愛玩的人，最適合成為你的另一半，陪你玩遍整個世界。

B.謹慎型愛人

你是一個謹慎且小心的人，對於生活日常易有顧慮，因此會做好萬全準備，從不打沒有打握的仗。如果你與一個同樣細心的人在一起，會令你感到更加安心之餘，還可以減輕你的負擔，兩人攜手努力，邁向共同完成的人生規劃。

C.成熟型愛人

選擇帶公仔出門的你，是一個缺乏安全感的人，熟悉的物品可以令你更加安心，且較為依賴別人。對你來說，較難自己做決定，在面對選擇及問題時，需要別人的肯定。因此與心態成熟且具決策力的人在一起，可以成為你的強心針，帶領你面對人生的困難。

D.獨立型愛人

獨立的你，在生活之中可以不需要伴侶，一個人已經活得精彩。對於熱愛自由的你來說，極度需要個人空間，並以音樂作伴。於你而言，一個適合的另一半是獨立且與你相似的人，不會太依賴你，給予彼此空間之餘，亦可以成為對方安心的存在。

E.討論型愛人

你的人生每一日都充滿計劃，每日、每月、每年都按着軌道而行，每次出遠門更會做足功課，寫好行程；不過，你不是一個武斷的人，會聆聽身邊人的意見、參考對方的想法，最想有一個可以和你一起討論、計劃，在人生旅途中互相分擔的人。