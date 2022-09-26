Rihanna宣布任超級碗半場表演嘉賓被網民改圖玩殘

美國每年一度的美式足球《超級碗》半場騷都會邀請到極具份量的天王天后勁Band助陣。而美國樂壇天后Rihanna昨日（25日）就於社交網站上載她手執美式足球的照片宣布擔任下年舉行的《超級碗》半場騷的表演嘉賓。

她將會於來年2月12日在美國阿利桑那州鳳凰城舉行的《超級碗》半場騷表演。在Rihanna未公布之前，網上曾一度傳出「美式足球聯盟」（NFL）曾邀請另一美國天后Taylor Swift任半場騷表演嘉賓但遭對方推卻。即令人懷疑Rihanna「執二攤」演出！查實NFL早於2020年曾邀請Rihanna演出但被她婉拒。

Rihanna宣布演出《超級碗》後有好多Fans都興奮留言表示期待她的演出，其中包括名人紅星包括「重量級天后」Lizzo就留言表示「尖叫中」。此外，「小魚仙」女星Halle Bailey就留言：「Rihanna為半場騷表演？勁呀。」而模特兒Lori Harvey就轉發Rihanna的貼圖並表示要即刻去買飛。

此外，也有大批網民改圖寸爆Rihanna的饒舌歌手男友A$AP Rocky，指他在Rihanna開工時做「湊仔公」。另有網民改圖指Rihanna屆時可以乘機在《超級碗》球場上擺攤檔賣其自家品牌化妝品。