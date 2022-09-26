米蘭時裝周︱FERRAGAMO新創意總監　呈現荷里活式的文藝復興

有近百年歷史的意大利經典時裝品牌FERRAGAMO，在米蘭時裝周舞台上演前，宣布品牌由Salvatore Ferragamo正式改名為FERRAGAMO，並由著名平面設計師Peter Saville為品牌創作出全新Logo，揭開品牌新一章。

前日（24日）在米蘭時裝周上場的2023春夏系列，正是現年27歲英國設計師Maximilian Davis擔任品牌創意總監後的處女作，令人引頸以待。新作以荷里活式的文藝復興主義為主題，正如Davis所言： 「我想以荷里活文化向Salvatore致敬—這指的是新的荷里活，歌頌其獨有的輕鬆和性感，巧思描摹日落和日出。」

作品帶低調的奢華感，融合沉靜與優雅，透視衣料、絲綢和層層透明薄紗，配上源自文藝復興時期的麂皮涼鞋與亮面配飾，流露一份從容不迫的性感魅力。其中標誌性的亮面皮革以及剪裁貼身的超短褲，糅合了荷里活海濱的慵懶閒逸與熱情；日常配搭的必需品—背心、樽領上衣和緊身褲，在簡約之中彰顯著獨特的設計感；至於針織衫採用粗線編織工藝，呈現出透視效果。而作為亮點之一的晚裝是Davis從品牌於1959年為瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）設計的閃亮紅色高跟鞋中擷取靈感，點綴如群星般散布的閃耀水晶，將荷里活標誌性的浮華和魅力重新演繹。

剪裁方面，將80年代男性的經典硬朗風格融入現代衣櫥，傳統的燕尾服被注入新元素，襯衫以真絲薄紗和棉府綢製成，並除去了衣領或衣袖，成就出摩登新貌。隨着品牌Logo更新，紅色亦正式編纂在品牌標誌性色調中，並貫穿整個時裝騷，騷場地面亦覆以紅色沙石，加上黑、白與卡其色，以及從藝術家Rachel Harrison的作品Sunset Series中提取色彩漸變的印花和手工染，令調色板變得絢麗多姿。

另外，配飾上亦推陳出新，回溯品牌經典同時以當代視角重新演繹。1988年首次推出的The Wanda bag以時尚新比例重新詮釋，棱形單肩包則帶有極簡主義和充滿現代感；鏤空手袋煥然一新，採用拋光皮革製成，內襯以鮮明的帆布作為對比，巧妙呼應雕塑感首飾的波狀造型。飄逸圍巾重新繪製及構思，簡化了典藏印花圖案，重現品牌DNA。