爆操女神︱楊梓菁教你迅速燃燒脂肪　提高新陳代謝增肌量

繽FUN星網最近推出新節目《爆操女神》，邀得一眾女神級藝人化身教練，隔住個Mon傳授在家運動心得。被譽為「新一代打女」的楊梓菁（Wiyona）繼之前推出4集《爆操女神》與觀眾齊齊做運動keep fit ，現在再添食，分享操弗Body的秘訣。

模特兒出身的楊梓菁（前名楊柳青）近年轉戰影視圈，在多部電影中展敏捷身手，在無綫劇集中《溏心風暴3》及《解決師》中則大騷性感完美體態，動靜皆宜，令人睇前一亮。楊梓菁除了演員，迷上健身運動的她更考獲健身教練牌照，亦曾開過私人健身室，故一直將生招牌靚身形保持靚靚，不時在社交網大騷完美Body，早前更獲新公司垂青簽約加盟。

楊梓菁的《爆操女神》去到第5輯，運動量與難度自然要逐步增加。今集她教觀眾做高強度間歇訓練（HIIT），透過簡單動作，在短時間內達到迅速燃燒脂肪的效果，而HIIT除了能短時間內能燃燒大量的熱量，亦能增加心肺功能，提高新陳代謝能力和提升肌肉量，除了靚，更要靚得身體健康。今次她介紹的5個HIIT動作相信大家也不會感到陌生，小菁提醒大家做運動要注意保持呼吸外，更給予貼士做動作時要記住收緊腹部，以同時提升收腹效果。

場地：Prestige Fitness

服裝：Jamoire