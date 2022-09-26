鍾嘉欣溫哥華被野生捕獲　被爆曾拒合照惹負評？

正懷有第三胎嘅藝人鍾嘉欣，現於溫哥華專心養胎及照顧一對仔女，近日有網民於溫哥華服裝店野生捕獲鍾嘉欣，見身穿白色上衣、西裝外套配黑色長褲嘅嘉欣，雖然打扮樸素但依然充滿氣質，而且神采飛揚狀態好好，該網民仲大讚嘉欣「本人超美超有氣質，比網上的圖都還有好看」，仲透露鼓起勇氣與嘉欣打招呼，獲得對方親切回應：「她點了點頭，對我揮了揮手打了打個招呼。可惜她很着急要走，聽她的同伴用粵語催她試完趕緊走，可能是急着要接孩子吧，我就沒好意思要合影。回家發現我不小心用手機拍試衣間的時候拍到一個亂入的她，希望以後能有機會再見到女神。」

不過有網民就留言爆料，指曾被嘉欣拒絕合照：「死心吧，她是不會跟你合照的。平時電視上nice是裝的！我跟家人偶遇過她，家人非常有禮貌也沒有強求地意思問她可不可以合個照，那時候沒有疫情，周圍環節也許可，她卻表現出一副很恐懼我們的樣子拒絕了，莫名其妙，感覺她一點都不親民，自此對她改觀。」但網友卻力撐嘉欣，指明星都有私人空間，並非奉旨要合照：「不想被打擾都不行？」、「我也覺得明星不合影是正常的」。