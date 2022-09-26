3大親子好去處　有個場竟要與獵豹賽跑？

防疫放寬令好多人都搶機票去旅行，趁住仲未出發，不如睇睇幾個本地親子好去處，包括設有8大遊戲區的放電場，加入全新角色的主題公園，以及主打昭和復古風格的美食場，玩完再玩都不會悶。

位於上環的西港城，日前就開設了大型室內遊樂場Sooper Yoo，佔地足足有10,000呎，結合互動技術、體能訓練的遊戲場所，適合小朋友放電。當中8大遊戲區之中，較有趣是與獵豹、長頸鹿等動物賽跑的YooZoo Racer；踩單車控制迷你賽車的Formula Yoo Sooper Loop；讓小朋友化身電視主持人/主播的Now Virtual Studio，還有其他有趣遊戲，小朋友肯定會玩到樂而忘返。

不少家長都會帶小朋友去香港迪士尼樂園，樂園最近就找來了Duffy的好友LinaBell加「萌」，呢位粉紅色的好奇小狐狸，掀起了全新Duffy Fans-tasy熱潮。LinaBell不僅會在小鎮大街歡迎時刻出現，你亦有機會近距離與LinaBell自拍，又或者畫室由專人教你繪畫LinaBell，更有LinaBell主題美食、近30款LinaBell全新商品等，換言之周圍都可以見到LinaBell的蹤影。

早前位於黃埔的DON DON DONKI，就以「昭和復古」的布置打造了懷舊的商店街，猶如穿越回到昭和時代。除了有首度推出的自選式便當專賣店「選樂食堂」，可揀選日式配菜和北海道產七星米，組合你的心水便當。人氣精米專賣店「安田精米」及首次推出每日限定Omakase的「鮮選壽司」亦雙雙開業，還有關東煮、A4和牛等美食等着你，Yummy！