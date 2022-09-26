酒吧新味　Cheers！

去酒吧，悅耳音樂、多樣化的美酒，向來是愛酒之人流連之地，複雜多樣化酒單、色彩繽紛和精緻造型的雞尾酒，向來是酒吧的賣點，近日除有新主題酒吧登場和重開，亦有酒吧推出新酒單和食物拼配，客人品酒時，感受就更深刻。

威士忌主題

熱愛威士忌的你有福了，近日灣仔明怡美憬閣精選酒店頂樓威士忌酒吧Uncle Ming’s正式開業，酒店有來自蘇格蘭、日本、台灣、法國、印度和美國等地的威士忌，想一次過品味多款佳釀，首選各類威士忌組合，其中環遊世界組合就有6款產地的精選威士忌，特別是木杔盤是選用釀威士忌酒桶製作，會散發出獨特香氣，配合高空景色，分外醇厚。除此之外，還有多款用威士忌調配的雞尾酒如Oolongtini、Boulevardier等，因應剛開業，酒吧於9月內，所有飲品及酒吧小食有85折優惠。

特調香檳

泡沫細膩的香檳，清香酸爽，深得女士們歡心。灣仔香港君悅酒店香檳吧剛重開，有一系列的香檳和來自世界各地的Méthode Champenoise氣酒酒讓客人揀選，16款精選氣酒酒除知名品牌，還有來自小型酒莊的佳釀，其他有來自西班牙、南非及新西蘭的氣酒酒。另外還特別調配多款香檳雞尾酒，Lemon d’Drop選用阿瑪菲檸檬、黑芝麻和魚子醬配搭，對比強烈，Wine & Cheese內有無花果糖漿、白酒和香檳，表面有一片松露芝士，味道濃郁。酒吧於下午5時至晚上7時新推出Champagne Spritz Hour 歡樂時光，客人揀選喜愛的香檳或氣酒酒，加入自家製利口酒，就可炮製出自己喜愛的口味。現時更可以優惠價選擇2杯法國香檳配30克魚子醬，加強舌尖上的享受。

融入西方故事

小時候，經常聽到各式各樣的童話故事或傳說，中式故事聽得多，西方經典同樣精彩。佐敦木的地酒店空中酒吧Horizonte Lounge近日重新登場，新酒單內的部分雞尾酒，有以西方經典故事作靈感設計，西班牙文解生命之水的El Agua De La Vida，藍色雞尾酒配花朵和雀鳥，一片生機。寓意勇氣的Corage，以故事聖佐治屠龍作藍本，配煙熏效果，滿滿神秘感。以「月亮是芝士造成的」故事設計的Ingenio，透明的美酒加白色泡沫，表達水中月亮倒映，感覺更為生動。

草本風味

每種中草藥或香料都有獨特氣息，混合起來效果與別不同。中環Room 309酒吧由現時至10月15日和罐裝飲料品牌閣樓釀造合作，以品牌草本湯力水調配3款特製雞尾酒，Gin & Herbal Tonic選用氈酒加湯力水，突出柑橘花香和氈酒內的薑辛味，又有點甘苦和湯力水的香水檸檬果味。Baatsin Cola選用八仙果慢煮威士忌，加雲呢拿糖漿、柚子汁和草本湯力水，清涼又有果香。至於Osmanthus Remedy，桂花香氈酒配湯力水、覆盆子和蜂蜜，喝配桂花椰子凍，清香富層次。

葡萄酒拼配

每瓶葡萄酒都有個別的風味和氣息，和食物作適合配對，相輔相成。中環法國葡萄酒酒吧Terroirs by LQV會於逢星期日至星期二推出美饌佳釀配對系列，星期日有法國白丘香檳配Marennes-Oléron生蠔，星期一有波爾多紅酒配煎鴨胸，肉味濃郁又提升葡萄酒果香，星期二則有Beaujolais葡萄酒配里昂香腸，美酒佳饌，相得益彰。而且這3日的美饌佳釀配對系列，會有9折優惠。