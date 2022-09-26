靈感煮意︰【造型選對保質期更長！】葱蒜芝士圓餅麵包

葱加蒜，放到哪都是絕配，做麵包餡更加香到不得了！但做得麵包多，都會想來點特別些的造型，大家可能未必知道，只要選對了造型，其實可以增加麵包的保質期，今集的《靈感煮意》，我將會教大家做出一個因為造型的幫助，使麵包放到第二天仍然是濕潤的圓形，當中有甚麼特別之處？立即上東網on.cc收看今集的《靈感煮意》啦！

材料（6吋圓形）

歐盟有機全麥麵粉 60克

歐盟無漂有機中筋麵粉 100克

速發酵母 1茶匙

海鹽 1/2茶匙

全脂牛奶 90克

全脂希臘乳酪 20克

淡味橄欖油 25克

葱餡

葱頭、葱白、葱花 30克

海鹽 1/8茶匙

芝麻油 10克

蒜餡

蒜蓉 25克

海鹽 1/8茶匙

芝麻油 10克

另需黑、白芝麻各2茶匙灑在表面

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03