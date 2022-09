歌手林家謙(Terence)8月完成一連7場演唱會後,日前衝出香港,飛往米蘭出席國際時裝品牌活動,唔少國際巨星都有出席,如內地歌手那英、荷里活女星安妮夏菲維(Anne Hathaway)、韓國女星李聖經、台灣歌手周興哲等。而Terence當日就着上黃色羽絨,相當有型又突出,仲成功同那英合照,之後佢喺社交網貼出唔少靚相,寫到:「時裝倒流70年,Thanks for having me !」而網民就紛紛留言話:「好叻仔」、「恭喜你衝出香港」、「成粒燒賣咁好可愛」。