本日日本：女生勁冧！必搶3款《龍貓》日用袋

日本郵便局再次與吉卜力工作室合作，於9月27日起推出精美的「龍貓Daily Goods Collection」。分別有「龍貓附間隔手提袋」、「龍貓索繩袋」及「龍貓吊飾環保袋」3款日用袋，均主打龍貓Bom Bom Ba及小龍貓吱吱喳兩大角色，其中手提袋共有4個小袋，粉紅色的內層印滿Bom Bom Ba及吱吱喳圖案，可以將東西分門別類放好，並且貼有Bom Bom Ba徽章，可愛又非常實用。束繩袋以淺藍作底色，質地柔軟，用來放化妝品、充電器等十分適合。粉紅色的環保袋可收在吱吱喳吊飾內，長49cm、闊26cm的環保袋，裝到很多東西，放在手袋中亦不佔空間，可以日日帶吱吱喳出門。三款日用袋稍後將於日本全國約1,500間郵便局門市及官網同步發售。