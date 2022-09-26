陳煒出嫁婚紗連首飾達7位數　醫生老公承諾照顧一生一世

藝人陳煒今日（26日）下午與陳國強醫生已正式簽字成為夫婦，晚上於尖沙咀半島酒店Garden suite設宴，邀請一眾好友歡度兩人的大喜日子。

已榮升陳太的陳煒，身穿低胸婚紗和老公手拖手現身酒店門外接受傳媒祝福，更應傳媒要求隔住透明口罩作親吻狀，一對新人大騷婚戒，甜蜜滿瀉，陳煒的碎鑽結婚戒逾5萬元。

陳煒表示註冊時由家姐擔任證婚人，沒有感動落淚，因戴了口罩亦沒有咀嘴，而婚宴以自助餐形式舉行，宴請50位親朋戚友，新郎哥笑言唱歌難聽，所以不會大展歌喉 ，但會發布愛的宣言，只是晚宴前要保密，陳煒則和應：「依家講咗冇驚喜。」不過新郎哥亦忍不住說：「會承諾照顧佢一生一世。」陳煒則撒嬌說：「我照顧你多啲喎。」又踢爆老公為婚宴辛苦減肥，新郎哥直認減了3kg。

她又說婚宴會換3套衫，其中一套是婚紗，至於沒安排接新娘及玩新郎環節，陳煒說：「因為啲朋友錫我，所以錫埋佢。」她又說昨晚和家人食飯，今晚搞喜宴，明天便開工，新郎表示想去有陽光與海灘的地方度蜜月。

圈中一眾好友陳山聰、朱晨麗、樂易玲、曾勵珍、姜皓文、馬浚偉、黃智賢、黃浩然夫婦、譚俊彥夫婦、馬海倫、江美儀、陳法蓉、李漫芬等都有去飲。陳山聰表示因為場地有限，所以未有帶同太太及囝囝到場，又指新郎，新娘都熟：「陳醫生係幫我屋企人打針嘅。」江美儀就話送4位數現金做人情最實際，而黃浩然笑言和陳煒講心不講金，不過今晚兩樣都送。江美儀大讚新郎是有擔當的男人，兩人好恩愛，不過有疑問：「佢哋兩個都咁靜，唔知邊個講嘢。黃浩然即說：「所以咪約埋我哋食飯囉，嘈啲嘛。」

朱麗晨和姜皓文單拖到場，朱朱說預備了大利是，但婉拒銀碼：「心意啦，滿意嘅數字，佢哋乜都有，等佢哋鍾意買乜就買乜。」問可心急恨嫁？她又謂隨緣，戥新人開心，可要求陳醫生介紹醫生朋友？她笑言：「都好，我都需要睇醫生嘅。」

今次「陳陳聯婚」的婚禮場地布置，採用繡球裝飾襯搭綠葉玫瑰的花藝設計，由拱門、迎賓區、再慢行至宴會廳，每處都放有這夢幻色調元素的花藝設計，一步一步引領各位全情投入煒哥與陳醫生的浪漫時刻！

今次煒哥穿着的婚紗，是由其好友何國鉦設計。會見傳媒的那套婚紗，裙身釘上數千粒水晶，因為滿布水晶，所以分量十分，再配襯一條珍珠頸鏈，再用加上以鑽石鑲嵌成花形的珠珠耳環，整套婚紗加上首飾大約花費7位數字！

此外，一對準新人為到場賓客預備了獨一無二的紀念品，現場將設置嶄新互動體驗 Perfume Bar，即時因應各位的個人喜好調配出一份心儀的香氣回禮。另外主人家亦為晚宴的所有來賓精心準備了一份神秘禮物，每人都會有一個刻有嘉賓名字的香檳金絲絨盒，而裏面即裝滿着新人的心意，當中有相架、香水、金屬戒指碟、糖果、朱古力、曲奇餅等等，實在非常窩心。