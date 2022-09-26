港姐冠軍林鈺洧無悔自爆性史：我行得正企得正！

出爐港姐三甲及友誼小姐今日（26日）現身無綫55周年台慶亮燈儀式，冠軍林鈺洧透露父親林俊賢在她獲獎後已第一時間以短訊恭喜她，對於有指她獲獎後受訪的言論不尊重父親，她解釋：「佢知我講乜，因為係佢教我講。」談到她之前在ViuTV節目《對號入座》中大膽談性史，她表示：「已經過咗去，希望大家集中我當選以及未來一年嘅港姐工作，我以前細個因為工作關係要講，其實個節目係講星座，唔係關於嗰方面。（你畀人話係性女冠軍，會唔會尷尬？）時間沖淡一切，嚟緊我會履行港姐職責。（唔擔心影響港姐形象？）我行得正 企得正，我本身係個正直嘅人，冇做缺德事。（之後慎言？）當然，今次上咗好大一課，冇諗過身為公眾人物，講句說話會Last咁耐。（有冇後悔上呢個節目？）唔後悔，每個節目都訓練到唔同方面。」對於加冕時走光，她稱不知情，可能當刻太開心，所以沒有防備，下次會更謹慎。

另外，許子萱在宣布獲亞軍時被指黑面，她稱可能網民截圖時剛好截到她黑面一刻：「我打算宣布前冇笑容，到布後先笑，咁個笑容會燦爛啲，但老實講我係有少少失望，但唔係所有事都咁完美，呢個係不完美嘅完美，可以認識到咁優秀嘅佳麗同司儀係好精彩經歷。（因為答問環指被指擦鞋所以失分？）我反而覺得自己答得好，曾生（曾志偉）只係同我講笑，我對自己要求高，所以想答得有創意同大膽，我唔覺得係擦鞋，反而顯得我對評判同司儀有了解，事前有做足功課，係好學生表現。」