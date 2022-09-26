台慶亮燈︱林鈺洧被封性女港姐　曾志偉：每人都有過去

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉今日（26日）在台慶亮燈儀式上，談到昨晚（25日）的港姐決賽，他稱大家都感到滿意：「今年係港姐50周年，好開心歷屆港姐都有參與，好難得，係對港姐50周年致敬。（但網民批評（1）徐麟廣東話差都能入圍？）佢一直都表現落力，盡量講廣東話，而且佢有身份證就可以參選。（點解冇咗才藝環節？）因為冇咗準決賽，加上又有咁多環節，時間關係所以冇咗。（聲夢表演太多？）尋晚有咁多個環節，畀佢哋做其中一Part都好合理。」

提到之前港姐泳裝被批評少布，志偉指未有因相關言論而更改泳衣設計，設計全交由設計師負責，問到無綫會否就相關言論有進一步行動？他說：「冇，我之前一直冇出嚟講，因為坊間回應畀我自己回應更好。（有冇因為被點名批評而唔開心？）冇所謂，我嘅高度係咁，我唔平望唔通望天咩，一笑置之。（覺唔覺得今屆港姐多是非？）歷屆都係咁上下，今年算少，可能因取消了準決賽，亦因此總決賽有19位參賽佳麗要取消了一些才藝表演環節。（有指聲夢學員表演太長？）一班小朋友是表現追夢，難得上紅館舞台，不過是在11個環節中分一個給他們。」

對於冠軍林鈺洧被形容是「性女港姐」，而季軍梁超怡有紋身也能當選，志偉力撐她們：「其實歷屆港姐有啲都有紋身，只係遮得好，而且紋身已經好普遍都係時代趨勢。至於冠軍，我哋唔會翻佢舊帳，每個人都有過去，見到佢進步好大，之前好大隻，比賽期間減咗10公斤，呢個唔容易，加上佢喺答問環節係好彩，揀中喜怒哀樂嘅題目，唔使答，只做表情，其實佢初時唔係最高分，答問環節搶到好多分。」