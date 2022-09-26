夥林德信唱英文歌　Robynn挑戰底線披浴袍浸浴

藝人林德信（Alex）與由組合蛻變成為獨立歌手的Robynn合作，推出英語新歌《Sparkling Wine》，原來他們同年出道，但從未合作過，Alex說：「今次可以話係順住靈感爆發嘅即興合作，拋開咗固有嘅模式框架，做咗一次比較大膽嘅新嘗試。」不過當Robynn收到由Alex寫了他Rap的部分，感到超越她的「性感底線」：「佢啲歌歌詞尺度好大膽，令到我好驚訝同猶豫，點唱呢？」歌詞中指裸體在桑拿浴中啜飲起泡酒，最終她被好友Alex一句游說：「浸桑拿浴又點會着衫？」仲要說服她唱法也要帶着性感，叫她放鬆一下。

不單唱法豁出去，當拍MV時她在鏡頭前要再次挑戰底線，因為她要穿上泳衣披浴袍浸浴，所以她找來死黨樂隊Dear Jane主音Tim來執導，她說：「如果係其他唔熟導演來拍，我應該唔識做表情，但阿Tim就令我好放心。雖然裝作係高溫桑拿，但實質係冷水，最後拍到嘴唇發紫，但因為都係老友記班底，所以我都盡量放鬆拍攝。」她老公Jonathan也有來探班，見到她的士高的造型大讚好滿意，仲開玩笑說：「你唔好換衫，呢個造型回家畀阿囡睇吓。」

Alex也一樣夠玩得，穿上白背心及綠色波褲，大跳80年代的Aerobic健身舞，另一誇張造型更訂了一副鑲有鑽石金色的假牙，非常爆笑。Alex說：「想唔到今次機緣合作，竟然再見到有火嘅Robynn，仲肯接受改變，見到一個同以前絕不一樣Style嘅佢。」

Robynn又透露將中文名由葉晴晴改為葉中月，她說：「藉着推出新歌，就以新名象徵依家雙重身份，喺音樂上開拓更多面向同可能性。當咗獨立歌手後中文名用多咗，所以其實一直都想改個名字，好似當媽媽之外另一個身份。」而且「中月」才是我出生時的名字，現在用回舊名，對我來說別有意義。」