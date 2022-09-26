淫性難移　慾望大爆發

每個人都有自己嘅欲望，有時抑制欲望只會適得其反。AV業界資深人士神仙乙就表示，好似長期壓制自己嘅性慾唔去發洩，好容易會令身心出現問題，日本AV界嘅禁慾系列就係講男主角被迫禁慾，喺忍無可忍之下，終於慾望大爆發，繼而不顧一切咁瘋狂追求床上快感！

霸王硬上弓

喺S1出品嘅《我受不了禁慾，向了女友最好的朋友出手》中，大雄同女友美子共赴同居，不過美子因為工作要飛去外國公幹一個月，搞到大雄喺呢段日子要食自己，即使慾望高漲都要忍。點知有一日，美子嘅好朋友天使萌突然到訪，大雄見到萌妹又靚女又好身材，慾望終於忍唔住要爆，撲上前向萌妹又攬又錫，更嚟個霸王硬上弓！之後，大雄仲未夠喉，想嚟個梅開二度，而萌妹亦被大雄嘅強勁雄風征服，大感滿足，結果兩人好快就將美子拋諸腦後，瘋狂地享受快感。

得償所望

由ｘｘ推出嘅《禁慾了一個月，我和她的好朋友》入面，桃乃木香奈雖然貌美如花，但係仍然單身冇男朋友，所以成日同好友惠美去街，到後來惠美同泰祥拍拖，香奈亦唔介意同佢哋三人行一齊吃喝玩樂，漸漸更同泰祥發生曖昧添！之後，惠美因為要到外地公幹成個月，泰祥被迫要禁慾，呢個時候香奈就乘虛而入上門勾引對方，面對如斯尤物，又正值慾望高漲，泰祥仲可以點忍，一於同香奈瘋狂激戰，之後兩人仲好似情侶咁拍拖行街街，香奈今次可以話得償所望喇！

送羊入虎口

FALENO推出嘅《與一個禁慾的無與倫比的男人整天不間斷的交歡》，講述望實怜被導演帶到去一個獨居素人男嘅屋企，安排佢哋嚟個即興床上演出，而呢位素人男本身雄風強勁，但喺導演悉心安排之下，拍攝前進行禁慾，所以當怜妹嚟到就好似送羊入虎口咁，被素人男捉住瘋狂激戰，由大廳砌到浴室，再由浴室砌到入廚房，好彩怜妹都久經訓練，否則真係畀佢砌到散晒呀！