老婆蒙嘉慧日本求學　鄭伊健預告有神秘見面

由藝人鄭伊健及周家怡主演的英皇新片《深宵閃避球》今晚（26日）舉行首映禮，現場吸引大批粉絲聞訊而至，逼爆整個戲院大堂，場面墟冚。而當伊健及嘉賓張敬軒到場時，粉絲叫囂聲震耳欲聾。

之後伊健與家怡齊齊受訪，談到出席首映，近年減產的伊健坦言：「幾年都冇，對上一次應該係《黃金兄弟》，足足有成4年。（嚟緊拍番多啲戲？）都要啱先得，想揀啲自己想做嘅，好似呢套咁，好出奇有人搵我拍呢類戲。香港電影元素應該要多啲，好似以前咁百花齊放。」

談到今晚邀請親朋戚友前來捧場，家怡坦言：「我孤家寡人，只係請咗父母嚟。（冇追求者嚟？）冇呀。」而伊健則指太太蒙嘉慧身在日本求學：「咁我哋又唔係好耐冇見，都有神秘見面，唔需要向大家交代。（佢考試點？佢話自己唔合格喎。）讀書係咁，就係唔叻先要讀，唔識先要去學。（佢喺嗰邊同人溝通OK？）我覺得冇問題。（幾時去搵佢？）做埋啲嘢先，可能開完騷。」

即將於10月4日度過55歲生日的伊健，表示生日願望是：「愈嚟愈好，呢幾日我哋聽到好多好消息，希望所有嘢一次比一次好。之前太多唔好嘅嘢，希望快啲回復正常。（自己方面呢？）冇乜，我對自己所有嘢都好滿意，所以應該寄望喺社會。如果自己擁有一啲嘢，氣氛唔好，你都唔會開心，不如將希望放喺社會上。」家怡則笑指自己亦有願望：「希望今次套戲收得。」伊健即搭訕話：「咁我嘅願望包括埋妳嘅願望啦，大家順順利利。」