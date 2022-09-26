魏浚笙新片着得好少布 張敬軒唔輸得講明會露...

藝人張敬軒今晚（26日）出席英皇電影《深宵閃避球》首映禮。他笑指來取經，事關自己即將開拍的賀歲片《超神經械劫案》，都是由《深》片導演應智贇操刀：「所以我嚟學吓嘢，同埋呢套戲係公司（英皇）新嘅投資，自己點都要瞓身支持。」

至於《超》片的籌備工作，軒仔不諱言：「已經九九十十喇，其實我哋已經拍緊啲嘢，都會有用嘅。今次我哋會跳拍，拍咗啲動作場面先。（你有冇操弗？）少少啦，好似手臂咁，粗重嘢就留返畀Jeffrey（魏浚笙），佢套衫布都少啲，我哋就個個都樽領。（咁你露乜？）我露兩手囉，今次同王菀之拍住一齊打出面啲人，大家親身上陣，唔會用替身，同埋要用槍，所以比較小心。（買重保險？）要問公司喎，佢哋會按規矩做嘢。」

軒仔指《超》片預算11月左右煞科：「我都希望到時會有好嘅票房。嚟緊正式開工我會萬歲，準備大家嘅膳食。依家疫情緩和，士氣都好啲，拍攝上唔會咁多掣肘。」他又表示覺得《深》片演員周家怡及李靖筠個個都出盡力投入演出，故他計劃包場支持。

他又補充：「今年英皇都同好多新導演合作，我都期待。（呢套戲總投資額幾多？）咁我又唔係好清楚，希望唔好超支啦。今年港產片反應好好，大家好捧場，呢樣嘢可以吸引更多人入行，而今次我抱住一路做一路學嘅心態。（考慮做導演？）做好演員先啦，我今次特登上堂去學戲，上咗十幾堂㗎，拍檔白只都幫咗我好多。」

另外，陳家樂剛由內地公幹返港，他在台上透露：「我好想同鄭伊健合作，今日同導演講完，聽日就有得客串，好開心呀！」