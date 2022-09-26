人氣Coser　「越」激凸愈吸引

嚟自越南嘅Ino係人氣女Coser，其Cosplay造型真係超火辣。（互聯網）

以前嘅Coser講求嘅係Cosplay出嚟嘅效果，要跟原作ACG中嘅角色夠神似，不過家陣就唔同，女Coser講求嘅唔單止要造型神似，仲要夠性感火辣，其中就有呢位嚟自越南嘅Ino喇！

玩神秘感

老實講，女Coser喺Cosplay界的確係有先天優勢，好似喺越南胡志明市出生嘅Ino，佢嘅優勢更係相當明顯，靚樣加超誇張嘅激凸雙峰，莫講話Cosplay身材玲瓏浮凸嘅ACG女角色更加神似，原著身材平平無奇嘅女角色，經佢Cosplay後出嚟嘅效果都唔同晒，令睇頭大增！

近年佢喺網上人氣大爆發，除咗因為外形夠吸睛外，亦同佢出道初期嘅宣傳手法有關。原來2021年初開始經營網絡社交平台嘅佢，最初大玩神秘感，一身性感兼一對巨乳呼之欲出嘅動漫角色扮相，總係戴住頭盔唔見樣，搞到大家對呢位雙峰Big爆嘅Coser充滿好奇心。而隨住社交平台嘅粉絲人數愈嚟愈多，佢終於脫下頭盔以真面目示人，結果佢嘅靚樣果真冇令一眾粉絲失望，亦因為咁，令人氣爆升！

維肖維妙

為咗保持人氣高企，之後佢又再出招吸引大家嘅眼球，就係Cosplay得更加性感，胸前僅用兩塊膠布遮住兩點，令大家嘅目光唔單止放喺佢嘅Cosplay造型上，仲會望住佢嘅心口。不過咁樣仲未算激，事關佢有時仲會近乎全裸造型拍寫真，身上三點巧妙地用道具遮住，即時令網民起哄，皆因有邊個男人唔想睇佢全相呢？

雖然唔少女Coser都係走性感路線，但卻冇佢心口咁有料到，即使有佢身材咁激凸，又唔夠佢Cosplay得咁維肖維妙，正因為佢擁有得天獨厚嘅優勢，粉絲人數喺短時間吸納逾30萬粉絲，而佢為咗進一步滿足粉絲嘅眼球，更經營埋OnlyFans帳號，盡情展露火辣身材。此外，佢亦經常喺社交平台介紹其他國家嘅女Coser，呢種用心經營真係抵佢人氣咁爆！

正所謂「出得嚟行，預咗要還」，雖然Ino嘅社交平台做得有聲有色，但因為佢分享嘅Cosplay相太過性感，搞到帳號被封。不過對佢嚟講問題唔大，事關重開後佢繼續性感，根本未驚過。