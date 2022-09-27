唐詩詠約滿無綫繼續得寵　陳瀅「靠中站」顯地位

無綫昨日（26日）為台慶進行亮燈儀式，已約滿的唐詩詠雖然跟無綫結束近20年的賓主關係，但依然有情有義撐場，自然繼續得寵，大合照時企正中間「C位」。至於傳耍大牌推劇的陳瀅，地位未受動搖亦靠中站。相反馮盈盈與「死敵」江嘉敏齊齊被「發配邊疆」，但繼續鬥到底！

無綫在將軍澳電視城為55周年台慶隆重舉舉行亮燈儀式暨記者會，並拍攝台慶主題曲《攜手創無限》MV，為台慶倒數55日揭開序幕。主席許濤在出爐港姐冠軍林鈺洧陪同主持亮燈儀式，總經理曾志偉發言指會以「傳承．狂歡55」為綜藝節目概念，希望將「全力以赴、做到最好」的精神傳承下去。

江嘉敏無視馮盈盈

逾百藝員包括唐詩詠、陳山聰、陳瀅、方力申、龔嘉欣、黃翠如、劉佩玥、馮盈盈、江嘉敏等4套台慶劇《美麗戰場》、《下流上車族》、《新四十二章》、《超能使者》的演員，與台慶綜藝節目的藝人亮相，人才濟濟。已離巢的「視后」唐詩詠有義氣，現身支持主演的《超》劇，獲無綫安排與孭飛兩套台慶劇的陳山聰企「C位」，凸顯地位。最近被指推劇的陳瀅打扮最性感，與方力申一齊站在中間位置。至於一對「死敵」馮盈盈與江嘉敏被安排靠邊站，江嘉敏更站到邊緣位置，不過兩人就算「人在邊緣」也繼續鬥，江嘉敏擰歪面無視馮盈盈！

唐詩詠終於親口承認已約滿無綫，問到會與公司以甚麼形式合作？她表示剛由日本返港，還未洽談，並指現時自由度增加，會全神貫注將之前的3分鐘動畫短片延續寫成故事，希望今年完成，但未知會否變成舞台劇，並指恩師甄詠蓓會幫助她圓夢。她坦言盡演員本分宣傳《超》劇，問到之後會否亮相台慶？她笑言：「嘩，講到咁遠！」

陳瀅怕壓力 冇諗做視后

而陳瀅被指辭演劇集《妳不是她》，原因是到法國巴黎出席時裝周，盡顯「女一」風範，她受訪時否認：「其實半年前已經同公司請假，出席好姊好婚禮，但因為婚禮延期就有個空檔，所以去巴黎玩同埋做嘢。」對於大合照「靠中站」及傳無綫力捧她做視后，她表示不敢多想，不想有太大壓力。問到劇集播映後，擔不擔心與方力申的緋聞被翻炒？她笑言：「唔會，我哋拍呢套劇都冇傳緋聞，只係同導演傳不和，哈哈！」至於早前確診的方力申表示已康復：「原本諗住低調，但唔知邊個講咗出嚟，令到好多朋友擔心。」