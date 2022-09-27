【是日通勝】

農曆九月初二

壬寅年 己酉月 癸未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：出行、嫁娶、祈福

忌：動土、詞訟、塞穴

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：16、27、29、36

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：心浮氣躁易激動，發脾氣前最好想想後果。

金牛座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

雙子座：身心狀態好，保持樂觀易獲幸運之神眷顧。

巨蟹座：不可長時間玩手機，要好好保護靈魂之窗。

獅子座：謀事力不從心，給自己施加再多壓力也沒用。

處女座：分心處理其他事，易顧此失彼，影響事業運。

天秤座：精神飽滿，容光煥發，人緣及桃花直線上升。

天蠍座：財運稍遜，謀事要量力而為，切忌意氣用事。

人馬座：單身者切忌守株待兔，否則難獲愛神眷顧。

山羊座：單身者有吸引桃花的條件，宜好好裝扮一番。

水瓶座：做任何決定都要三思，才有望避過破財危機。

雙魚座：努力付出不會白費，經濟上有望獲理想回報。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）牛 易破財

鼠：運勢陷低谷，謀事易碰壁，宜保持低調。

牛：是日沖煞，財運低迷，處理投資要謹慎。

虎：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

兔：獲得貴人支持，有望在職場上吐氣揚眉。

龍：意外頻生，人事問題多，導致身心俱疲。

蛇：與人相處易發生誤會，退一步海闊天空。

馬：話頭醒尾，執行力強，適合接受新挑戰。

羊：求財欲望強，容易發現賺錢和投資良機。

猴：工作運不錯，勇於嘗試，將有理想回報。

雞：待人和善，行事有風度，人氣直線上升。

狗：消費意欲強，花錢如流水，易入不敷出。

豬：身邊不乏貴人支持，談判傾生意易成功。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

枕骨與反骨

據相術古書《麻衣相法》云：「頭為百骸之主，面為諸部之靈。」在面相、骨相中，均以頭為君為尊。經典常提及「頭有奇骨」，那麼到底甚麼是奇骨呢？以下列舉其中兩大奇骨供大家一起研究討論，分別是枕骨及反骨。

枕骨的位置在後腦，大約兩耳之間再高一點，就是我們俗稱的「後尾枕」，用手摸摸頭的後面，會摸到有一塊突出的骨頭，那就是枕骨了。

枕骨宜高宜凸，主為人多壽多貴，如果凹陷低下，則多主貧寒少福。如果小孩時代已經是枕骨突出，可判斷其人聰明絕頂，頭腦轉數靈活，吉相是也。

反骨者，其實是指腮骨，面頰向兩旁凸起，就是俗稱的「耳後見腮」。反骨者為人多主背信棄義，出賣誓言，總是懷疑猜忌，心口不一，佛口蛇心。

不過此類面相的人也是有優點的，他們大多是性格堅毅，做事不會輕易放棄，對自己要求甚高，能夠承受別人無法承受的壓力。如果向正面和善良的方向發揮所長，亦可以將缺點轉化成為優點。