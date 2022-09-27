林青霞一心多用　大呻美人之苦

「大美人」林青霞近年染指寫作，即將再推出新書的她，日前與好友出席大學講座「談心」，剖白自己鮮為人知的軼事。席間她更分享自己的手稿及攝影作品等，行動展示自己知性的一面。

她與翻譯學者金聖華日前到中文大學出席《談心：與林青霞一起走過的十八年》研討會，吸引數約200讀者出席捧場，金聖華爆出不少好友鮮為人知的軼事，原來二人通電話時，青霞可以「一心多用」：「她告訴我剛吃了6隻餃子及1粒茶葉蛋，又試過在做倒吊運動時與我傾談張愛玲。有次跟她到酒店飲下午茶，有位美籍華僑粉絲拿一張20元美金讓她在上面簽名，但那張美金又皺又髒，林大小姐是完美主義者，怎麼可以？然後她打開自己的皮包掏出一張新簇簇的港幣50元，在上面簽名，送給那個影迷。」青霞則笑指若不是今次書中有寫，自己也不記得發生過這樣的事情。

一向被喻為大美人的青霞，被金聖華指出完全不覺得自己與別不同，青霞聽即接口：「美甚麼美？做美人多辛苦，風華絕代、絕世美人多難呀！多有壓力呀！」金聖華又幫青霞改了別名「拚命三娘」：「她只要遇到喜歡做的事情，會一直埋頭苦幹地去做。」青霞則表示表示自己到50多歲，都因為追求完美而不快樂，但後來醒覺要接受自己的不完美，在一個飯局上正在學京劇的她演唱了三段京劇，唱完後有人用京劇腔形容她「膽大包天」：「叫得很大聲，我笑得很開心。心想我唱得得那麼爛，當然啦。」

至於多年來與粉絲們的相處，她透露以往與成立了23年的影迷會「愛林泉」沒有交往，但影迷會每年也會給她一些非常珍貴的禮物。突然有天她在微博中「空降」與影迷接觸後，便與他們愈傾愈多，自己發表完的文章，又會跟他們討論，迫大家交讀後感，她坦言：「以往覺得愛，付出了就沒有多餘的，舄他們接觸後，卻發現愛是愈給愈遠、愈給愈多，這方面的想法甚至直接影響我與女兒及家人的關係。」

青霞又主動提到月前家中發生火災的報道，事情發生後她當刻先是抱着女兒感恩：「因為我們都沒有受傷，還在一起。我有個真的有個想法，這個應該怎麼寫下來？當時家人都不讓我去（災場）拍照，如果他們讓我去，我大概會帶着攝影師去幫我拍，然後寫文章。」