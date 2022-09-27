被爆互訪寓所︱周冬雨密冚姊弟戀　暗撻劉昊然

「三金影后」周冬雨被爆和百億男星劉昊然秘玩姊弟戀達兩年，更隨時準備結婚。他們先後被拍得打「友誼波」及多次出入對方住所，而劉昊然更有周冬雨的住客卡，出入香閨通行無阻，為保戀情每次出動都是前後腳，就連內地狗仔都說要拍同框照十分艱難！

現年30歲的周冬雨，其感情生活一直低調，近日卻被內地爆料記者在網上直播爆料，指她秘戀細5歲的劉昊然達兩年，並展示兩人互相到訪對方屋企的短片。短片拍下周冬雨的座駕駛入劉昊然所住的小區後，司機獨自駕車離開，更指周冬雨在1個月內亦到訪劉昊然家兩次，而男方更持有女方的住戶出入證，通行無阻。爆料者又指他們行事謹慎，從來不會結伴而行，只會前後腳現身所住的小區。另外，直播中更展示周冬雨和劉昊然打網球的偷拍短片，打波後周冬雨乘車直達男方家的小區，而劉昊然則踩單車返家會合。

周冬雨和劉昊然在2020年首結片緣，合演電影《平原上的火燄》並一度傳出戀聞，直至今年再合演電影《燃冬》，今次周冬雨被拍得出入男方住所即成熱話，相關熱搜題目的閱讀及討論次數逾10億。網友幾乎一致看好他們的戀情，更笑指「燃冬」正好是這對CP名字外，更指之前他們曾在社交網上傳類似的風景照；不過也有不少網民認為始終還未拍到親密互動照，故不要太早定論。

雙方成就不相上下

雖然周冬雨是「三金影后」，不過跟劉昊然絕對是「門當戶對」，17歲時以全國第一的成績考入中央戲劇學院表演系，21歲獲提名百花獎影帝，創下最年輕影帝提名紀錄。出道7年的他現為最年輕的百億男星，他主演多部電影包括《唐人街探案》系列，累計票房逾196億港元，在「主演票房100大」榜中排名第4，周冬雨只排名第30位。