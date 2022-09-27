鍾雨璇為「毛孩」與樂隊開慈善騷冇收歌酬：要窮就玩音樂啦！

歌手鍾雨璇（暱稱O3）剛簽了新公司，即獲老闆幫她開騷，將於下月13日跟樂隊All For One㩗手在旺角麥花臣舉行寵物慈善演唱會，千幾過座位，他們坦言票房都有壓力，幸反應不錯，好多朋友買飛支持，因為大家都愛「毛孩」，而他們個個都有養寵物，可惜場地所限，不能帶自己的貓狗去音樂會，不過配合個騷，他們已率先合作了新歌《My Fellow》，更出動O3的愛貓白雪雪客串演出。

由籌備演唱會到拍攝歌曲MV，都是他們一手一腳去搞掂，他們坦言碌了不少人情卡，也要拍膊頭，他們自己冇收歌酬：「冇錢賺㗎，個騷扣除成本就捐畀『大樹下』（善待動物庇護站），做音樂成本好高，如果你識朋友想佢窮呢，就叫佢玩音樂啦。」曾經做過幾年獨立歌手的O3當然深同感受，但他們對音樂團火從未熄過，他們笑說：「人生如果冇目標同鹹魚有咩分別呀。」

O3作為All For One的前輩，她自爆親細佬成日笑她是樂壇「小強」（曱甴），她說：「我開心可以繼續有得做，我2016年出道，同期嘅人剩番冇幾個，真係十隻手指數得晒。」她經常會接主持司儀等工作，雖然興趣不大，她說：「真心我鍾意唱歌多過主持，但我係靠做司儀收入可以追求我音樂夢想。」四子夾Band前各有正職，即使依家大家同樣身兼兩職，他們說：「喺樂壇大家識、比較紅嘅樂隊，隊隊都超過10年，咁先有收成期，喺疫情前啲樂手都算搵到飯食，疫情爆發連教音樂都少，所以真係要對音樂好有熱誠，要點樣堅持、營運一隊band行到落去，生存到都少之有少。」