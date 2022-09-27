搶住Enjoy「0+3」　楊洛婷Tim即飛希臘度假

香港入境檢疫措施近日放寬到「0+3」，不少港人都即時出發去旅行，楊洛婷（Rabeea）與老公、樂隊Dear Jane主音黃天翱Tim近日已離港出發往希臘度假，Rabeea在社交網興奮上載機場照及放了多條短片到限時動態中，其中一張相她在機場開心到跳起。

Rabeea透露今次旅行是一早計劃好，跟放寬檢疫措施無關：「我哋預留咗一星期時間返香港後做酒店隔離，依家變為0+3，真係好開心，即時決定延長假期，去完希臘之後會多一個國家玩。（點解揀去希臘玩？）我之前喺社交網見到有間酒店好靚，我心諗我一定要去呢間酒店住，但我係完全唔知呢間酒店喺邊，到正式決定去旅行嘅時候，發現原來間酒店喺希臘，於是就將目的地定為希臘，但因為疫情少咗航班，冇直航飛當地，我哋要喺泰國轉機，由香港出發花咗廿幾小時先到希臘。」她稱由於機程長，故今次未有帶同小朋友同行，只有夫妻倆享受二人世界：「我哋都有兩年半冇去旅行，我同老公近年工作都好忙，今次難得有假期，想好好放鬆休息吓，Tim嚟緊11月又有騷，佢返香港後又要為演唱會準備。」