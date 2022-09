現年33歲的漫威英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)加拿大籍華裔男星劉思慕(Simu),今年6月被傳和25歲美國亞裔混血女星Jade Bender拍拖,2人經常被影到出雙入對。而Simu更多次攜女友出席公開場合。不過他近日在一活動上自爆最近失戀!

他在答問環節中被問到有關他走紅後的精神健康問題之時,他即回答:「我OK,我正係學習緊優先考慮自己,最近我真係感到非常疲憊。」而他之後透露自己在經歷分手的階段,他深信自己將會好好。他自爆分手後,全場的觀眾感到嘩然。