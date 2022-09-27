室內玩餐飽　攀爬歷險挑戰極限

假日想去玩，又怕戶外活動日曬雨淋？不如轉戰室內玩餐飽？別以為室內玩樂離不開看電影或逛商場這些千篇一律的靜態節目，其實本地好玩又唔悶的室內遊戲多的是。今次就帶大家來到荃灣一間大型室內歷險攀爬遊樂園，3萬平方呎的空間內有齊洞穴探險、忍者障礙挑戰、攀岩抱石及繩網等玩意，考體力又考智慧，啱晒玩厭戶外活動的你，約埋朋友、閨密一齊去玩！

沉浸式洞穴探險

位於荃灣的Triangle Plus，佔地3萬平方呎，場內劃分多個玩樂區，其中「洞穴探險區」、「忍者樂園區」及「抱石牆區」更講求體能、腦筋和手腳協調能力，刺激感十足！

首先「洞穴探險區」的設計一如大家在探險電影中看到的野外洞穴，洞內燈光昏暗，牆壁上飾有各種化石圖案，加上特製音效，令人猶如置身神秘洞穴，展開歷險旅程。參加者進入洞穴之後，要穿過洞口與繩網陣等關卡，有些洞口更模擬洞穴的惡劣環境，設置白色波波池。所以整個探險過程中，不但要有足夠體力及協調手腳去攀爬洞穴，更要利用身上裝備與洞穴裝置互動解謎，成功完成任務後才能過關逃出洞穴，十分刺激好玩，是「石屎森林」中難得一試的冒險體驗！

飛簷走壁做忍者

玩過洞穴探險之後，不如變身忍者挑戰障礙？受美國競技節目《Ninja Warrior》與日本電視節目《Sasuke》啟發而大熱的忍者障礙挑戰遊戲，在樂園也有得玩！場內的「忍者樂園區」設置各種高難度挑戰項目，參加者入內即要化身忍者飛簷走壁，突破每個關卡，絕對是體能、平衡力與智慧的一大考驗。挑戰懸吊攀爬裝置時，不妨跟足教練示範，用強大臂力捉實欄杆，再配合腰力擺動前進方。當到達「斜台奔跑」關卡時，雙腳一定要快速踏過斜台，因為一旦跌落軟墊即為失敗，要重新再闖關。

挑戰極限抱石場

若嫌以上遊戲未能挑戰自我極限，場內的「抱石牆區」應可滿足到你！因場內設有不同斜度的抱石牆，斜度愈高，難度愈大，自問身手好的不妨揀難度高一點的挑戰。場內的攀爬路線每個月會更新一次，教練提醒新手們由最容易級別路線開始：「未玩過的一開始最好選擇垂直面攀岩牆，熟手之後就可攀爬斜面的攀岩牆。路線的攀爬方式是因人而異，過程中大家需要思考自己的攀爬路線，因為每一個判斷都有機會影響攀爬的最終成功率。」另外，在遊戲開始前，職員會教導玩家正確落地姿勢，場內亦鋪設厚軟墊，大家可玩得放心。

合家歡玩呢啲

除此之外，場內還有3個大人細路都啱玩的區域，包括繩網樂園區、趣味攀岩牆、雲朵攀登及冒險小屋。繩網樂園是以高架地台的方式，設置各種形式的空中走道，只要佩戴專用安全帶，即可感受恍如行走懸崖的刺激感。趣味攀岩場則由色彩繽紛的積木與符號組成，攀爬難度遠沒有上文提及的抱石場難，大家可先在此練習再去挑戰抱石場。值得一提的是場內設置的Trublue自動保護裝置，可讓玩家完成攀爬後，緩速降落地面，大大提升了安全性。至於雲朵攀登及冒險小屋就是純粹帶給大家歡樂的區域，遊戲設施沒有任何難度。場內裝置全部以繩網包圍，內有各種精美的障礙物裝置，大家可在此盡情玩樂打卡。

巨型城堡玩4米高長滑梯

此外，新加坡得獎大型遊樂場Kiztopia首間海外旗艦店，亦快將進駐沙田。這個佔地12,000平方呎的室內遊樂場，有多達15個遊樂體驗區域。當中最刺激的要數設置了8條、最高可達4米高（約兩層樓高）的巨型滑梯攀爬區，大家會在一片尖叫聲中直接滑進色彩繽紛的大型波波池，城堡區內還有流星錘、攀爬牆、繩索橋、彈床等遊戲，相信無論大人小孩都會樂而忘返！

場內還有個「6大職業體驗區」以8個原創卡通角色（包括廚師小熊Bell、舞蹈員河馬Happy、工程師小象Eli、教師兔子Raby、科學家猴子Mark等）為主題，小朋友在裏可以一邊玩，一邊學習認識不同職業。加上其他好玩又能刺激學習樂趣的設施，如「Drago彈跳城堡」和6米長的「創意積木遊戲牆」等，小朋友能夠寓學習於玩樂，又能與父母盡情玩樂打卡，一舉兩得！

同場加映：返「鄉下」玩大型遊樂設施

日本由10月11日起正式恢復個人遊客免簽證入境，並取消入境人數限制，意味着港人終於可以返「鄉下」了！如果大家決定以東京為「回鄉」首站的話，就別錯過當地的Tokyo Joypolis。這個被喻為全日本最大的室內主題公園，內有超過20種大型遊樂設施，包括驚險刺激的雲霄飛車、街機遊戲、虛擬與現實結合的VR實境射擊，以及超音鼠主題樂園等，為不同喜好人士帶來極致的遊樂體驗。最近遊樂場宣布即將推出萬聖節主題任務遊戲，除了裝置充滿節日色肜外，工作人員及超音鼠都會換上Halloween裝束，大家如果有機會去就記住打卡。