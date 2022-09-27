男神鬥ART like！畢彼特同尊尼特普化身藝術家各展所長

荷里活影壇兩大男神畢彼特（Brad Pitt）和尊尼特普（Johnny Depp）除了演戲之外，原來亦好有藝術天份。他們的雕塑以及畫作先後展出和拍賣！

眾所周知畢佬對建築設計方面有興趣之外，原來亦是雕塑家！早前他的雕塑作品更獲邀請在芬蘭的著名博物館的畫廊展出。他共有9件作品展出，除了木製蠟燭台之外，亦有壁畫以及大型雕塑品。其中最特別就是一副銅製的巨箱，據知那件作品的創作靈感正是來自經典科幻片《武士復仇》（Return of the Jedi）中角色漢蘇奴（Han Solo）的「銅棺材」。

除了畢佬之外，另一男神尊尼特普（Johnny Depp）除了唱歌玩樂器了得之外，原來仲識得畫畫。早前他就將自己畫作出售，並狂賺一筆！他將780張作品透過37間畫廊出售，結果僅花幾小時已被掃清，估計為他帶來300萬英鎊（約2,865萬港元）收入！他出售的畫作名為「朋友與英雄」系列，他將圈中多位好友及英雄包括「滾石」樂隊（Rolling Stone）結他手Keith Richards、「影壇教父」阿爾柏仙奴（Al Pacino）以及已故女星「玉婆」伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）等繪畫成「肖像畫」。