娛刺撈飯︱唐詩詠離巢　唔靠無綫真係掂？

當你做咗一間公司19年，喺呢度名成利就，到最後決定走人，肯定係有原因嘅。今年40歲嘅唐詩詠，最近正式離開無綫，據講會向舞台劇界發展。冇咗TVB大樹遮陰，Natalie真係撈得掂？呢個決定會唔會令佢後悔呢？詩詠咁大個女，由乜都唔識嘅四葉草、到近幾年連視后都攞埋，又點會唔識計數呢？離巢呢一步棋，分分鐘令佢財色兼收添呀！

唐詩詠2003年加入無綫，第一套劇係《當四葉草碰上劍尖時》，之後一直受到公司重用，10年憑《鐵馬尋橋》贏「飛躍進步女藝員」獎，之後提名過「最佳女配角」。17年《不懂撒嬌的女人》全城Hit爆，詩詠亦都去到事業高峰，第一次贏得視后，正式成為一線花旦。之後《棟仁的時光》、《白色強人》、《我家無難事》都係代表作。

根據網上資料，詩詠2003年入咗TVB之後，一共拍過55套劇集，近幾年都係做女一，無綫有幾錫詩詠，都唔使再解釋。如果今次續約，起碼未來幾年，都仲會睇到詩詠同馬國明、郭晉安、陳豪拍拖嗌交，做OL做警察做打女，但去到「女人四十」，詩詠要嘅嘢，似乎係更多。

打工最緊要係咩呢？梗係睇未來發展啦，對TVB一線花旦嚟講，條路都好清晰㗎喇，就係北上拍劇拍戲拍綜藝。睇番大師姐佘詩曼，又或者近年嘅楊茜堯同胡杏兒，都係攻緊內地市場。雖然連佘詩曼都只係做女二、女三，但喺嗰度拍劇嘅人工，同無綫比係以倍數計，畀着你係TVB嘅小生花旦，都吼實呢舊肚豬肉啦。

楊茜堯16年離開無綫，一直密謀北上，到20年搭通天地線，同老公羅子溢齊齊同內地公司簽約拍《家族榮耀》，演員仲有張智霖同黃浩然添，套劇好似「TVB同學會」咁款，證明無綫離巢藝人，喺上面大把世界。再睇埋一班「大灣仔」，個個搵到笑，林曉峰仲做埋歌星添，同埋喺內地打開知名度之後，代言商演陸續有嚟，真係好吸引。

雖然內地劇依家大行其道，喺香港大把人追，但係無綫劇集亦都湊大咗好多內地人，詩詠喺TVB浸咗咁多年又係女一，喺中國點會冇知名度？除咗內地之外，佢喺馬來西亞等等嘅亞洲國家都有Fans，根本係皇帝女唔憂嫁。就算未來一年，詩詠真係為解開同媽咪嘅心結而做舞台劇，圓夢過後喇喎，就可以鋪路轉攻內地市場，條數就係咁計。

詩詠依家個位，可以話係進可攻退可守。佢同無綫咁多年賓主關係，一向合作愉快，高層樂易玲錫到佢不得了。有傳樂易玲今次用銀彈攻勢，希望挽留詩詠，但始終都阻唔到Natalie離巢。雖然唔簽TVB，但樂易玲都開到口，詩詠隨時都可以簽番邵氏，同無綫用另一個方式合作。詩詠咁多年做好自己，依家有Market有實力，去到邊都有Bargaining Power啦，仲邊使低聲下氣求人，要人畀機會同空間吖。

仲有呀，詩詠近幾年喺無綫做得好辛苦，個身體都開始頂唔順，連休息嘅時間都冇，點搵真命天子呀？係呀，好多人都講「有一種女友叫唐詩詠」呀，但畀人知係好女仔又有咩用呀？如果梗係搵唔到Mr.Right，受嘅只係自己㗎咋。趁呢次離巢機會，一於養番好個身子、護吓膚扮吓靚，正正經經揀番個男朋友仔，第時分分鐘好似千嬅咁，同埋老公齊齊返內地掘金，咁就真係人生勝利組喇。