畢彼特被爆與失婚「肉女」Emily Ratajkowski頻頻約會

荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）自與影星老婆安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚後，愛情生活一片空白。雖然偶然被傳緋聞但最終都未能開花結果。而近日有傳58歲的畢佬與31歲的美國性感模特兒Emily Ratajkowski最近經常約會！

據知Emily自從與老公Sebastian Bear-McClard離婚後經常與畢佬約會。不過傳媒強調2人目前未正式發展成為戀人！有知情者說：「啲人已有一段時間估畢佬係咪有新戀情，不過佢哋只係被見到喺埋一齊幾次。畢佬並未拍拖。」2人近期各有各忙，Emily主要在紐約生活，早前她飛抵意大利開工行騷。至於畢佬早前忙完宣傳新片《殺手列車》（Bullet Train）之後就一直在巴黎。

早於8月時，畢佬已被傳與Emily拍拖，當時更有人指他前年出席奧斯卡派對時已暗戀對方，但奈何她當時是「人妻」。直到今年她與老公離婚後，畢佬才主動「出擊」約會她。有知情者說：「由於佢一向都覺得畢好可愛，加上約會下又冇損失。於是佢一口答應赴會。」