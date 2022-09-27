ViuTV狂推4劇明撼無綫台慶　MIRROR盡出獨欠1成員身影

MIRROR因紅館演唱會事故停工至今，連帶公司ViuTV都一度停擺，原本早已安排播出嘅劇集更即時被抽起，但隨住MIRROR下月正式復工，ViuTV即時精英盡出，一口氣力推4部劇集，全部都有MIRROR加持，擺明對撼無綫4部台慶劇！

昨晚ViuTV公布4劇預告片，除安排好打頭陣於10月3日播出、由陳瑞輝（Frankie）及邱士縉（Stanley）主演的《野人老師》，以及接棒播出由姜濤、陳卓賢及呂爵安（Edan）主演的籃球劇《季前賽》外，更有由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）及邱傲然（Tiger）演出、前名《死角》的《繩角》，以及盧瀚霆（Anson Lo）及柳應廷（Jer）主演的《百萬同居計劃》，短短20秒的預告片中，除預先公開4大劇集未曝光的畫面，更用各劇對白組成句子：「當我哋迷失方向嘅時候，一步一步嚟。仲以為你真係唔同咗，點知都係同以前一樣。就算係錯，呢條路都係我自己揀嘅。」片尾更以「萬鈞劇力 厚積薄發」作口號，似是MIRROR的復工宣言。不過數勻4劇，獨欠成員李駿傑（Jeremy）身影，令不少鏡粉為佢感可惜。