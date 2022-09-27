自助餐又有新主題　隨時捧住個肚走

一家人或大班朋友聚餐，飲食喜好各有不同，想一次過滿足大家的願望，去食自助餐喇！經常轉換的特色主題、多元化的美食、無限定的添加菜式，都吸引了花心的香港人，最近又有新主題的酒店自助餐，大家又是時候搶先訂位了。

即點即製

去吃高級美食，很多時都有席前堂弄，讓客人即時品嘗最鮮的菜式。香港沙田凱悅酒店咖啡廳最近於星期六至日、公眾假期及前夕推出全新周末自助晚餐體驗，提供一系列即點即製的菜式，如即做的麻醬雞絲拌鮑魚、即片的24個月西班牙白毛豬有骨火腿、即炒的海鮮汁北海道元貝長通粉，還有熱辣辣的即製鯛魚燒和綠茶古早蛋糕等。重點菜式如白蘭地火炙芝士白汁焗龍蝦登場時，還會敲鐘通知大家，夠晒熱鬧，其他還有即燒斧頭扒和牛柳等，配上多款用羅漢果糖製作的甜品，甜美又健康。

滋補花膠

初秋乾燥炎熱，轉季應及時進補，香港麗思卡爾頓酒店Café 103由現時至11月30日推出花膠主題自助餐，當中包括有花膠碗仔素翅、惹味辣汁炆花膠雞及蠔皇花膠炆冬菇等菜式，每位顧惠的客人更獲送沙鍋蟹肉花膠蒸蛋白品嘗，相信各位客人吃過後，由內靚到外，女士們千萬別錯過。

大擦海鮮

講到自助餐的焦點，往往是高質的海鮮。由現時至11月30日，尖沙咀港威酒店Three on Canton推出「海鮮盛薈」自助晚餐，鮮冷盤包括每晚都有的即開法國生蠔、青口、翡翠螺、開邊龍蝦、小龍蝦及凍蝦，逢星期一至四有加拿大麵包蟹 或石蟹，逢星期五至日及公眾假期則有鱈場蟹腳。前菜和沙律包括鮮蝦凍湯、松露油帶子薄片、香橙青口沙律、八爪魚薯仔沙律及美式鮮蝦沙律等，主菜方面，有日式焗海鮮、香檸蒜蓉石斑柳、西班牙海鮮飯、三文魚威靈頓、新加坡辣椒龍蝦鉗和避風塘軟殼蟹等。當然少不了招牌的黑松露車打芝士噴泉、烤鵝肝多士和即切片皮鴨等，令人胃口大開。

滿滿乳香

營養豐富的乳製食品，有不同種類配搭，西貢WM酒店咖啡廳和新西蘭乳製品品牌Anchor合作，由現時至11月27日推出「鮮味滿載周末自助晚餐」，當中有多款乳製品美食，包括牛肝菌忌廉汁意大利飯、和牛芝士墨西哥餡餅、韓式芝士烤雞等，甜品有牛奶輕芝士撻、棉花糖牛奶朱古力蛋糕、牛奶朱古力千層酥、士多啤梨白古力慕絲蛋糕和開心果青蘋果慕絲蛋糕等，每一口都有淡淡乳香。

狂熱拉丁風

拉丁美洲一向給人熱情如火的感覺，除了有不同的藝術文化，食物也有個人特色。香港維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳由現時至11月20日推出拉丁美洲主題自助餐，菜式有檸檬醃魚生Ceviche，部分南美國家流行的俄國沙律、阿根廷街頭小食香腸三文治、巴西和阿根廷烤肉，其他就有改良的黑豆燉豬肉、墨西哥辣椒芝士、厄瓜多爾洋葱魚湯，配Tacos或芝士餡餅吃，相當地道。甜品有來自南美的小店Twist & Buckle提供的美味的Churros、阿根廷牛奶椰子曲奇、煎餅和墨西哥大米布甸等。指定時間還有Twist & Buckle和南美品牌小店La Tienda的期間限定攤位，大家可以入了解當地的風貌。

本地農產

近年流地本地耕作，除有蔬菜還有其他農產品，由現時至10月31日，香港東涌世茂喜來登酒店自助餐餐廳嶼坊以本地農產品作主題，推出「城市農耕」主題自助餐。餐廳按農耕食品供應，每日提供不同的菜式，當中包括有錦田木瓜、元朗玉米筍、元朗番薯、有機綠色茄子、有機彩虹梨等農作物，主打菜式有本地雞肉有機蘑菇沙律、有機羽衣甘藍沙律、XO醬有機四季豆炒牛肉和本地新鮮橄欖排骨等。場內所有的雞蛋菜式，選用本地農場雞蛋炮製，蛋香美味。除此之外，還有即開生蠔、長腳蟹、海螺、青口、蜆肉、大蝦、焗龍蝦及燜煮鮑魚等選擇，甜品有法式千層酥、焦糖布丁和意大利芝士餅等，無論支持本地農產又或海鮮愛好者，都各有所好，網上預訂會有低至75折優惠。

惹味東南亞

重口味的東南亞菜式，在香港一向有捧場客，由現時至10月30日，香港天際萬豪酒店咖啡室推出火熱亞洲自助晚餐，客人先品嘗清新的泰式柚子沙律或馬來西亞囉惹沙律開啟味蕾，緊接大擦即炒即製的泰式炒河或蝦球、印尼烤雞及烤魚、酸辣青口、巴東牛肉或肉骨茶等東南亞菜式，除此之外，自助餐還備有多款冰鎮海鮮、印度風味咖喱和其他美食，網上預訂有8折優惠。