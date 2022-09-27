東冲有料到：Cat照Walk、騷照做

題目所指的是曼谷國際時裝週。原本是一年一度的盛事，因疫情關係一度停辦，今年終於在曼谷Siam Paragon商場復辦。

提起時裝，以往都是香港、日本等地的設計師天下，但其實泰國的時裝設計師都有自身風格及品味。剛舉行一連數天的時裝週於商場外搭建了個很大的帳篷，內裏有高科技配套，現場所見可謂星光熠熠，很多當地的明星及名人捧場，短短20分鐘的Catwalk Show有時裝設計師及頂級模特兒蜂擁而出，令人目不暇給。

值得一提係當中有好多人已除下口罩，恍如回到疫情前馬照跑、舞照跳的情況，確實令人興奮。

但與此同時，其實內心也有點難過，事關想到香港好多優勢似乎已被新加坡等地方搶走。以旅遊為例，泰國及日本等地相繼開關，雖然香港政府推出新的「0+3」措施後估計有好多港人出外旅遊，屆時外地到處都是香港朋友，但此策略下一些外地遊客要來香港旅行的話，既要戴口罩兼且亦要不斷到檢測中心「通鼻」，首三日亦不可到餐廳用餐或者拮串魚蛋，試問除了像我在外地居住需回港與家人團聚的情況外，其他國家的旅客會有興趣訪港嗎？

好多媒體也認為「0+3」政策下會有大批市民到外地作報復式消費，反而留港消費的人不多，估計香港零售業可能會因此雪上加霜……期望香港政府可於今年內改善或取消一些令外國人不方便的政策藉以吸引更多人訪港，當然大前提要考慮會否導致疫情大幅增加。

以泰國為例，放寬了防疫限制後，當地人生活重回正軌、旅遊業再度蓬勃，其實是很好的借鏡。

胡慧冲