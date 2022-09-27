iPhone 14保護配件有乜揀？

iPhone向來具轉售價值，機身Keep得愈靚，二手價愈高，所以買了iPhone 14，就要為它做好保護措施，以下就為大家介紹幾款最新手機殼及保護貼。

軍用防護

CASETiFY Bounce極強防摔手機殼在四邊添加保護角 (Bounce Corner)，內部三個氣洞和壓力層能夠在跌落時提供緩衝和反彈作用，配合能保護內側和背面的EcoShock物料，保護手機免受結構性損壞。廠方表示它能承受從多個角度超過156次撞擊混凝土和鋼面地板的跌落測試，達到軍用級認證要求的6 倍，並具備 21.3呎高度的跌落保護，超級硬淨！提供多色選擇，顧客更可以選擇加入個人姓名、特定訊息和圖案。

剛中帶軟

Momax Hybrid Case磁吸保護殼由PC、TPU、鋁合金及磁鐵混合而成，剛中帶軟提供防摔防震能力，同時鏡頭圈邊緣微微凸起，以起保護鏡頭作用。啞光半透明設計提供黑、紫及天藍色，全部兼容MagSafe技術。同廠另有iPhone 14系列Silicone 2.0 Case液態矽膠套，防水防污並設超細纖維襯裏，同樣兼容MagSafe。

抗菌芒貼

Belkin為iPhone 14系列推出兩款專用保護貼，第一款是UltraGlass抗菌屏幕保護貼，採用由德國Schott設計的鋁矽酸鋰 (LAS) 玻璃，並通過雙離子交換技術進行化學強化，其強度是普通鋼化玻璃的兩倍，具有高度的防撞和防刮能力。同時抗菌塗層可減少屏幕上的細菌孳生，保持衞生及減低變色機會。

另一款TemperedGlass抗菌屏幕保護貼則採用日本Asahi鋼化玻璃，具防撞、防刮、耐髒功能，且能保留屏幕的平滑觸感。其抗菌塗層亦有效抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌，抗菌率高逹99.99%。測試證實其硬度評級達9H，防刮能力極強。以上兩款保護貼均附有對齊框架，協助用家安裝，避免氣泡出現。

高清防刮

除了Belkin，先達三禾電氣亦番了Panzer Glass旗下Ultra Wide Fit高清玻璃保護貼，適用於iPhone 14 Pro Max。採用鋼化玻璃為物料，貼邊設計能保護整個屏幕，而且耐撞、耐劃、抗菌及防刮，而且薄身材質兼容大部手機保護殼。