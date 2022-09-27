魏浚笙操肌備戰除衫戲　黃德斌認證：再操大隻過我

藝人魏浚笙（Jeffrey）和黃德斌今日（27日）現身活動，現場播放兩人合拍的廣告短片，片中德斌穿越時空，回到未來找飾演「爺爺」的Jeffrey ，並協助Jeffrey 達成音樂夢，Jeffrey更化一頭白髮老妝亮相，對於老妝依然保持靚樣，他笑言：「希望將來老咗都咁靚仔。」德斌亦講笑自己是「孫」故傳承了靚樣。

提到Jeffrey與張敬軒拍攝《超神經械劫案》需要好多動作，故努力操肌，笑言距離除衫戲仲有十幾日，故要趕快操。德斌說：「佢肌肉夠爆，再操就大隻過我點得。」Jeffrey 透露有音樂夢，目標向樂壇發展，近日除了學唱歌亦學鋼琴，期望明年出歌。提到他有份主演的《百萬同居計劃》即將播出，問到有否關心劇中的Anson Lo，以及好友Edan準備復出的心情？Jeffrey稱與他們一直有保持聯絡，他說：「佢哋無乜特別，心情和精神暫時都Ok。」提到《I SWIM》電影版有意找方力申做教練，Jeffrey表示自己未收到通知。

德斌透露要為12月的舞台劇作準備，會演出10幾場，角色既有沉重又有搞笑，並不簡單，他說：「依家睇緊劇本，消化緊。（有冇因此失掉工作？）推咗少少，唔知損失幾多位數，我覺得一係唔接，接咗就唔諗，因為好耐之前已經接咗。」