聲夢2︱五強誕生！趙紫諾歌曲點擊300萬成學員之冠

無綫節目《聲夢傳奇2》進入尾聲，最後五強剛於周末誕生，當中包括趙紫諾（Sabrina）、趙小婷（Pamela）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）及組合XiX。而官網公布「傳奇新星」暫時最高票數3位學員則是Sabrina及Jasmine，以及憑一曲「溝渠暢泳」而技驚四座的Janees。

「人氣王」Sabrina個人單曲及合唱歌曲總點擊已直逼300萬，成一眾學員之冠。憑「說散就散」一鳴驚人的她，相關歌曲點擊衝破130萬，成績更是《聲夢2》學員之冠，而其他單曲作品包括「十強之戰」參賽歌曲《Rolling in the Deep》，短短10日點擊突破30萬，年僅14歲的她被網民形容為「不可多得的音樂天才」。

而Jasmine「初試啼聲」時憑「一加一」獲得高度關注，個人單曲及合唱歌曲總點擊至今直逼184萬，頭3位乃「玉蝴蝶」（逾47萬）、「歡樂今宵」（逾43萬）及「3AM」（逾26萬）。另外，XiX總點擊有146萬、Pamela有108萬，及Janees有106萬。Janees早前演唱泳兒名曲「溝渠暢泳」一日之內吸逾10萬點擊，成績斐然。