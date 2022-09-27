林鈺洧擺后冠喺書房勉勵自己　唔介意同林俊賢父女檔吸金

出爐港姐冠軍林鈺洧（Denice）、亞軍許子萱、季軍梁超怡與「友誼小姐」邢慧敏今日（27日）到尖沙咀出席領獎活動。林鈺洧與邢慧敏因選美成為好友，昨晚還一起在Denice屋企與友人慶祝。林鈺洧被問到可有知道有多少獎品？她說：「未知，淨係覺得個后冠好靚，自己都唔捨得戴，多幾日會將放喺書房，等自己可以成日都望到，提醒自己係香港小姐，有任務在身。」

問到可再聯絡過爸爸林俊賢？她笑說：「佢話有睇到我做訪問，仲讚我答得幾好，遲啲如果有時間返內地，都會去探佢。」她又稱不介意父女檔演出，也願意返內地遷就爸爸。

講到少有提及的媽媽，Denice指相對爸爸反對她選美，媽媽則給予不少支持和鼓勵，透露現時任職美術指導的媽媽當年也幾乎參選港姐，自己勝出了，媽媽也機相當開心，為母親圓夢。

兩人近期雖然忙於出席領獎活動，但相對選美時也有較多時間休息，Denice說：「都好攰，我想瞓覺，自己平時要瞓好多，最少瞓8個鐘，呢幾個月都未試過夠瞓。」邢慧敏則笑謂自己隨時隨地也可以瞓着，平時會小睡一會「快叉」補眠，故晚上睡3、4小時已經相當精神。