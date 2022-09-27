金馬獎港星威盡︱林家棟張繼聰內鬥爭影帝 劉雅瑟影后望再下一城

《59屆台灣金馬獎》將於11月19日舉行，今日（27日）率先公布入圍名單，當中港產片《智齒》可謂一枝獨秀，共入圍14項包括「最佳導演」、「最佳男主角」及「最佳女主角」等大獎，緊貼是入圍13項的台灣電影《咒》，至於柯震東憑執導電影《黑的教育》，成功入圍角逐「最佳新導演」。

繼獲得本屆香港金像獎最佳女主角後，劉雅瑟再次憑《智齒》入圍角逐金馬影后，與張艾嘉（《燈火䦨珊》）及袁澧林（《窄路微塵》）等拗手瓜，而最佳男主角方面競爭相當激烈，當中包括《窄路微塵》張繼聰、《智齒》林家棟及《罪後真相》張孝全等等。「最佳女配角」則由香港代表余香凝「出戰」，力撼「台灣幫」方郁婷（《罪後真相》）等，鄭保瑞憑《智齒》入圍角逐「最佳導演」。

角逐影帝的林家棟接受訪問說：「要恭喜《智齒》所有被提名嘅朋友，特別要多謝電影公司，仲有監製Paco、葉偉信，同埋導演鄭保瑞，係佢哋賦予咗呢個機會畀我，我先有機會發揮，整個團隊功不可沒，衷心感謝。」至於張繼聰同樣首次入圍角逐金馬影帝，他簡單回覆：「入咗圍已經係一個肯定，好滿足。」

而首次角逐影后的袁澧林則說：「多謝導演林森、監製和製作團隊！無比激動，但開心完會繼續做好分內事！」至於剛從韓國出席完影展返港的余香凝，首次入圍金馬獎「最佳女配角」，心情激動可想而知。正居家隔離的她開心表示：「真係好感恩，我甫知道消息興奮到想喊，攬住個女同佢講：『媽咪入咗圍呀﹗』佢嘟起嘴仔好似想錫我咁，多謝金馬嘅評委。（到時會唔會出席到？）暫時未知，因為未知道檔期點。」