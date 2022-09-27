升呢陳太即開工︱陳煒爆賓客恐嚇老公要對佢好　唔係打鑊甘

藝人陳煒、陳敏之、袁文傑及江嘉敏等今日（27日）現身觀塘，為劇集《黯夜守護者》宣傳，大批粉絲到場支持。活動上眾人以擲飛鏢投出誰是劇中可疑者，結果袁文傑成為眾矢之的，要接受測謊機逼供。

現場亦有粉絲向陳煒送上蛋糕、花束、手鈪和頸鏈，祝願她能成為最佳老婆及最佳女主角，而昨日榮升「陳太」的她，笑言仍未習慣新稱呼，問到稱她甚麼會較好，她甜絲絲說：「叫我咩都應，叫陳太會笑得開心啲。」她指雖然婚禮後只休一會便出席活動，但狀態還好：「喺酒店休息一晚，今朝同老公食早餐。（老公今日返工？）係呀，佢見我今日都出咗嚟做宣傳，佢一個人喺屋企冇嘢做咪返工，哈哈！要嘅，病人都等佢嘛。」

她表示婚禮很感動，因不是邀請太多賓客，反而能與好友有更多交流，還笑言很多朋友恐嚇陳醫生：「佢哋同陳醫生講『你試吓對佢唔好吖，打你㗎！』佢即刻答『知道知道』！」問對老公的愛的宣言是否收貨？她坦言當初聽唔明，後來老公向她解釋才明白，她說：「我之前講過感情50年不變，原來佢唔想我有傷心嘅時候。」她談起時更感動得眼濕濕，又解釋曾與老公欣賞歌曲《最後晚餐》MV時每次也被其故事感動流淚，好希望兩夫婦也能像故事主角一樣互相扶持，白頭到老。

另談到好友朱晨麗於婚禮中接過花球，陳煒笑言場中只有她與江美儀最有資格接，問到會否介紹好男仔給對方？她説：「聽講嚟緊有啲相睇活動，會介紹男仔佢識，佢叫我陪佢出席，不過未約實時間。（帶何廣沛畀佢？）何廣沛睇咗好多次啦。（叫老公介紹醫生朋友畀佢？）陳醫生啲朋友老啦，唔同年齡層，哈哈。」她表示或會11月才考慮度蜜月，因還要預留時間參加台慶。