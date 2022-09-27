李佳芯不顧形象玩大笑瑜伽　麥美恩突然自爆單身1年

藝人黎諾懿監製及主持的無綫節目《仨心友行3》近日於J2（82台）熱播，今季邀得3位美女李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）助陣，一起體驗簡樸的田園生活。最新一集3位靚女齊齊體驗「禪行（即步行修行）」，Ali更為兩位姐妹調配專屬的香薰油，Tiffany獲贈助眠精油，Mayanne則獲贈大自然鎮靜劑「橙花精油」。隨後她們挑戰「非一般瑜伽」，按導師指導下大玩「大笑及面部瑜伽」，3人被要求歪頭並朝天伸脷，表情趣怪相當趣怪，搞到女神形象崩毀，鏡頭外的諾懿忍不住捏鼻狂笑。

深情剖白時，感情事一向低調處理的Mayanne，突然自爆單身1年，上段感情生活乃遠距離戀愛，密冚連媽咪也不知情！她又表示不喜歡與家人同住︰「我好怕人催我，同話我不修邊幅。」與藝人陳炳銓拍拖多年後分手的Ali，同樣回復單身年多，並自揭曾因怕黑而有感未能獨居﹕「以前一黑就亂諗嘢，所有睇過嘅鬼片、聽過嘅鬼故都會Pop up，我係會幻想得好勁，會好驚，但真係獨居後突然間就唔再怕黑嘞。」不欲住址曝光的她又指有次找師傅上門維修，自己不但戴了口罩及眼鏡遮樣，更刻意「變聲」，原本以為自己掩飾得不錯，豈料卻遭家中「視后獎座」出賣，最終被維修師傅認出藝人身份。