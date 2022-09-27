Q：我今年20幾歲，上星期和男友一齊整麵包，搓好麵糰等發酵時，男友突然就親熱，過了一日之後我感覺到陰道不適，後來開始發炎，流出豆腐碎狀有異味和淺黃色的分泌。我是第一次患陰道炎，很害怕，已看了醫生和服抗生素，請問會不會是因為那天沒洗手就親熱而感染了？

H君

A：伴侶在親熱時，若手部沾上了食物，甚至是特意使用食物去增加性愛情趣，必須要記得保護性健康。

陰道的「念珠菌感染」（Andidiasis），又稱「酵母菌感染」（Yeast Infection），是常見的婦科問題，通常健康的陰道裏面都會有着酵母菌，它們不會引起陰道炎症。可是，若失去生態平衡，酵母菌便會大量繁殖再觸發炎症。麵包酵母和釀酒酵母其實跟人體酵母有着「親屬關係」，酵母菌是單細胞真核微生物的一員，能發酵糖類物質，含豐富的氨基酸、維生素、酶類，其特性是生命力強，可謂「四海為家」，對存活環境要求不高，在空氣、土壤、水分、人體和動物體內，甚至無氧和厭氧都不能限制酵母菌存活。

由此可見，酵母菌生命力頑強。假如在親熱的時候，雙方都沒有洗淨雙手，手部沾了麵包酵母的話，可想像外部進入的酵母菌群與身體內部的酵母菌群，兩方忽然「親友相聚」，自會迅速落地生根，同時誘發生態失衡，激發陰道內其他菌群過量滋長，不管它們是有害或無害的菌類，過度繁殖也會導致陰道炎症爆發。除了酵母菌外，伴侶亦應避免讓乳酪製品、肉類或油膩食物沾到私密部位，以防樂極生悲。

立即就醫和服用處方抗生素是正確的治療途徑，抗生素必須服完整個療程，不能見有好轉便自行停藥，若有復發迹象也需盡快求醫。在痊愈後應使用安全套，為陰道康復後提供潔淨環境，避免炎症久治不愈。

李偉儀