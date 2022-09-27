泳兒分享低潮帶領樂迷超越自己　想變番新人改造型

ViuTV節目《粉絲福利署》邀請不同歌手與其忠實粉絲上節目玩遊戲，粉絲除了可以近距離與偶像接觸，更有機會接受福利，獲得偶像精心準備的禮物。節目主持蔡曉童（童童）、鄺旨呈（旨呈）及蔡寶欣（Pony）邀請到泳兒（Vincy）擔任嘉賓，透露10月的個人演唱會將以Breaking為演唱會主題。經歷人生低潮後，望以自身經歷帶領樂迷一同「Breakthrough」（突破），超越自己，重新出發。

她在問答環節中，被粉絲問到如果時光倒流，想會回到甚麼時候，她表示想做回新人，一改當時的造型：「如果我再有機會做新人，我會知道自己個妝要點化啦，個頭要點整啦，啲衫要點着啦。」憶起當年乖巧清純的形象，她不禁倒抽一口氣，笑言：「唔敢睇！」

隨後，Vincy更爆最後悔的舞台演出經驗，為10年前推出的首支跳舞快歌《十二個我》。一直少有快歌作品的她直言：「自己當時未Ready去跳舞啦，所有嘅Steps又唔係話同我好Match。」更大指自己當時的表現「好Kam」。事隔多年，Vincy推出新歌《18部半》，苦練舞技以一雪前恥。