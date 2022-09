藝人陳凱琳(Grace)監製及主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》,明晚(28日)邀來饒舌歌手兼牧師潘慶章(B.O.Z)擔任節目嘉賓,本集主題圍繞「失去的愛」。

B.O.Z曾奪溫哥華Hip Hop歌唱比賽冠軍,正當準備跟唱片公司簽約時,卻因一個錯誤的決定而陷牢獄之災,令他失去自由、事業和愛情,其後獲得假釋,即以自傳和歌曲與人分享重獲新生的故事。

Grace表示最初看了B.O.Z自傳《Risen From Prison: Beyond My Wildest Imagination》而認識這個人,令B.O.Z大感驚喜。B.O.Z坦言其父兩個月前過世,這段時間很辛苦,但他覺得「如何走出困境及支持家人」才是最重要,他又自爆在牢獄中過第一個生日時,發現前女友跟別人交往了,當時心如刀割,不過這件事卻拉近了自己與家人的關係。