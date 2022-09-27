方皓玟隨時隨地創作音樂：似鬼上身好瘋狂！

歌手方皓玟（小明）接受娛樂新聞台節目《StarTalk》專訪，大談推出新歌《Hey u》感受，她説：「呢首歌係嚟自我個仔嘅一個口頭禪，佢一有事情要同我表達就會話Hey you媽咪，所以有一日我覺得既然佢有事想同我講，相對我都想喺佢成長之路講啲嘢畀佢聽，鼓勵佢，希望佢會藉住一份勇氣同謙卑嘅心去行。（好少將屋企人放喺自己嘅創作裏面？） 係，但係忍唔住，因為兒子改變咗我好多，啟發我好多，包括寫歌、生活態度、價值觀都改變咗，我覺得小朋友係一份禮物，送畀我好多意想不到嘅收穫。」

談到跟兒子的相處時，小明說：「我哋好Friend，可能生佢嘅時候自己唔細，對住佢要Chok到好勁扮惡先話佢，但係佢唔驚，識穿我，佢知道我係扮，所以我哋溝通傾偈較多，佢4歲之後，都好明白我講乜嘢，佢好有同理心，所以我覺得自己好幸運。自己嘅小朋友好善良、正直同埋有同理心，我好驕傲佢有呢啲特質。」

小明直言當媽媽後，創作時間的管理改變甚大，她說：「我好佩服天下母親，1分鐘前仲做緊嘢，一分鐘後便要照顧屋企。我自己會忙完佢啲嘢之後，會即刻去個文昌位啟動創作Mode，我唔可以同步進行，因為分心唔到，自己唔係個Multi-Task嘅人。依家呢個創作模式變得有規律，我反而又覺得幾舒服，好平衡，係我入行以來最快樂嘅時刻，因為自己擁有好多，有自己喜歡嘅事業、家庭、小朋友同可以做一啲有意思嘅事。」

問到她以前創作上的瘋狂事？ 她指以前好似鬼上身，為音樂手機不離身，突然有靈感時，有時行路都會唱歌：「拎住本簿會即刻寫歌，比較任性。」試過同朋友齊打邊爐，突然間時光轉移到一人之境投頭寫歌，幸好朋友好明白她：「嗰段時間真係好瘋狂，凌晨4點先瞓，依家8點都可以瞓覺！（依家你嘅黃金創作時間係幾點？) 咁就要睇吓個仔幾點休息，佢早啲我亦可以早啲開工。」